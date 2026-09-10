Napoli-Bologna, arrivano ottime notizie per Allegri: Anguissa verso il recupero!

Frank Anguissa accelera il recupero dall’infortunio muscolare e potrebbe tornare disponibile per la sfida di domenica contro il Bologna. Secondo Sky Sport, il centrocampista camerunense mostra significativi progressi e potrebbe strappare almeno la convocazione in panchina dopo lo stop forzato per il flessore rimediato nel big match di San Siro contro l’Inter.

Anguissa e il centrocampo azzurro: le rotazioni cambiano

L’assenza di Anguissa ha pesato nella gara di Champions League contro l’Arsenal, dove il Napoli ha pagato lo scarico fisico su Billy Gilmour, costretto a un impiego intensivo senza alternative di qualità. Con McTominay già out, il rientro dell’ex Fulham rappresenterebbe una soluzione concreta per le rotazioni di centrocampo. La sua fisicità e sostanza atletica è pronta a risollevare la squadra, nonostante le occasioni divorate dal camerunense contro l’Inter.

Il recupero di Anguissa consente a chi gestisce il reparto mediano di respirare. Non è solo una questione di numeri: è la qualità della presenza fisica che cambia le dinamiche di una squadra in difficoltà.

Anguissa in azione con la maglia del Napoli

Napoli-Bologna: il primo test concreto

La sfida di domenica al Maradona rappresenta l’occasione per verificare se Anguissa ha davvero ritrovato le condizioni per incidere. Non si tratta di una semplice convocazione di comodo dalla panchina: la sua disponibilità effettiva potrebbe fare la differenza negli equilibri tattici durante la partita. Se il centrocampista dovesse essere impiegato dal primo minuto, significherebbe che il recupero è realmente completato.

Il Napoli affronta il Bologna con l’esigenza concreta di raccogliere punti e ritrovare solidità dopo le ultime tre sconfitte di fila. Il prossimo impegno di campionato diventa il banco di prova definitivo per il centrocampista camerunense e per le ambizioni della squadra.