Napoli, dopo Meret si fa male anche Alisson Santos: subentra Favasuli

Serata maledetta in Champions League per il Napoli: Meret non ce la fa, ma lo stesso succede ad Alisson Santos. Lasciano entrambi il campo per infortunio.

Napoli, dopo Meret anche Santos: i dettagli

Due stop per il Napoli all’esordio in Champions League: dopo Meret anche Santos è stato costretto a chiedere il cambio. Problema fisico per il brasiliano, che si è accasciato per terra, anche se poi ha lasciato il campo camminando sulle sue gambe. Al suo posto subentra Favasuli. Le sue condizioni sono da valutare.

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Problema agli adduttori, invece, per Meret che ha lasciato il campo dopo l’intervallo. Al suo posto è subentrato Milinkovic-Savic.