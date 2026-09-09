Il Napoli perde di misura contro l’Arsenal: le parole di Allegri su Santos e non solo

Termina 0-1 la prima del Napoli in Champions League contro l’Arsenal. Le parole di Allegri nel post-partita sugli infortunati e sul match in generale.
Partenza tutta in salita per il Napoli di Allegri: ecco le dichiarazioni del mister
A ‘Prime Video’, Allegri ha dichiarato:
“Abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d’Europa, il primo tempo è stato molto equilibrato poi nel secondo loro hanno alzato i ritmi. Noi abbiamo difeso bene, se avessimo difeso così contro Como e Inter probabilmente non avremmo perso”.
Poi su Alisson Santos:
“Alisson credo che lo abbiamo perso per un po’ di tempo. Meret non lo so, vediamo domani”.
Infine:
“No stasera non potevamo fare di meglio. Purtroppo siamo cascati su uno due che non abbiamo seguito. Loro sono molto bravi in questo”.