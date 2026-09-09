Viviano difende Allegri: “Top a gestire. Il mercato del Napoli non è deludente per un motivo”

Massimiliano Allegri sa gestire i carichi di lavoro in Europa meglio di chiunque altro. L’allenatore del Napoli ha dimostrato in carriera di saper dosare le energie tra competizioni multiple, e secondo Emiliano Viviano questa è la qualità che farà la differenza in questa stagione azzurra.

Allegri e la Champions: il suo terreno preferito

Il doppio impegno tra Serie A e Champions League rappresenta una sfida complessa per qualsiasi squadra. Aggiungere la Coppa Italia significa triplicare gli sforzi richiesti ai calciatori. Viviano, che conosce bene il calcio di alto livello, ha sottolineato come:

“L’Europa è il giardino preferito da Allegri. Ha dimostrato di saper essere tra i migliori in circolazione nella gestione dei gruppi e delle energie per il doppio impegno. Anzi, il triplo vista anche la Coppa Italia”.

Non è un’osservazione casuale: il tecnico bianconero ha vinto cinque Champions League, tre Coppe Italia e altrettanti Scudetti, proprio grazie alla capacità di mantenere alta la concentrazione su più fronti contemporaneamente.

La comunicazione è l’altro elemento che Allegri padroneggia con maestria. In momenti di tensione o pressione, la capacità di rassicurare l’ambiente diventa cruciale.

“Max sa anche come comunicare per rasserenare gli animi: sono certo che saprà gestire la Champions League anche a livello comunicativo”.

Ha aggiunto Viviano. Gli azzurri affrontano l’Arsenal in una sfida che peserà sul morale della squadra. Una gestione comunicativa intelligente può fare la differenza tra una sconfitta che deprime e una sconfitta che insegna.

Napoli, il mercato non ha svuotato: la carta forte di De Laurentiis

Il mercato estivo del Napoli non ha entusiasmato gli osservatori, ma Viviano individua un elemento spesso trascurato: nessuno dei giocatori di vertice se n’è andato.

“Va detto però che non è andato via nessuno dei top“.

Ha dichiarato l’ex portiere ai microfoni de Il Mattino. Questo è il vero successo del presidente De Laurentiis in questa finestra di mercato. Mentre altre squadre hanno subito emorragie di talento, il Napoli ha mantenuto il suo nucleo competitivo intatto.

La Serie A di questa stagione è caratterizzata da un livellamento delle forze. Ci sono molte squadre forti, tutte potenzialmente capaci di competere per i vertici. Le previsioni diventano difficili proprio perché il campionato non ha una gerarchia cristallizzata come in passato. In questo scenario di incertezza, mantenere i propri leader diventa ancora più importante. Allegri avrà a disposizione gli stessi uomini che hanno costruito il progetto, senza discontinuità forzata dal mercato.