Neres torna disponibile per Arsenal: Allegri ha l’opzione offensiva dalla panchina

David Neres supera la rifinitura e sarà convocato per Napoli-Arsenal di stasera: l’esterno brasiliano entra in rosa dopo giorni di gestione personalizzata, ma partirà dalla panchina.

Neres recuperato: la rifinitura decide tutto

Massimiliano Allegri ritrova il brasiliano nel reparto offensivo. Neres non aveva completato l’intera seduta di gruppo nei giorni precedenti, sottoposto a un programma personalizzato per precauzione. Il test di rifinitura odierno ha dato il via libera: l’esterno sarà regolarmente tra i convocati per la sfida del Maradona contro l’Arsenal in Champions League, in programma alle 21. Una notizia che solleva il tecnico azzurro, alle prese con assenze importanti a centrocampo (McTominay e Zambo Anguissa indisponibili).

Politano-Højlund-Alisson nel tridente iniziale

Allegri non rischia il brasiliano titolare. La scelta dell’allenatore è orientata verso un tridente con Matteo Politano, Rasmus Højlund e Alisson Santos dal primo minuto. Neres diventa così una risorsa tattica a gara in corso, utile per aumentare qualità nell’uno contro uno e imprevedibilità offensiva nel caso il Napoli abbia necessità di spinte ulteriori nella ripresa. Il recupero dell’esterno non cambia l’undici iniziale, ma allarga le opzioni disponibili in panchina per il tecnico azzurro nella sfida europea di questa sera.

Con McTominay e Zambo Anguissa fuori, Allegri ha già dovuto riorganizzare il centrocampo. L’arrivo di Neres tra i convocati è una boccata d’ossigeno, anche se limitata alla panchina. Il brasiliano avrà tempo per rientrare in ritmo durante la gara se chiamato in causa, senza rischi legati a un impiego immediato dal primo minuto contro un’avversaria di caratura europea come l’Arsenal.

La disponibilità di Neres per Napoli-Arsenal rappresenta un margine di manovra in più per Allegri nel corso della serata, specialmente se il match dovesse richiedere aggiustamenti offensivi nel secondo tempo. L’esterno brasiliano avrà l’occasione di scendere in campo a partita in corso e dimostrare di aver recuperato completamente la forma fisica.