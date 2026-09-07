Napoli-Arsenal, Allegri cambia tutto: De Bruyne e non solo dall’inizio

De Bruyne entra nella formazione titolare del Napoli per la sfida di Champions League contro l’Arsenal. Allegri prepara una rivoluzione tattica con modifiche in tre reparti rispetto alla gara di San Siro.

De Bruyne e Gilmour dall’inizio contro l’Arsenal

La sostituzione di Vergara con De Bruyne rappresenta il cambio più evidente nella mediana azzurra. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico intende modificare l’assetto offensivo per affrontare la difesa inglese. Gilmour potrebbe invece garantire riposo a Lobotka, visibilmente provato dall’intensità della gara precedente al Meazza. Il centrocampista scozzese entra così in rotazione per gestire le energie della squadra in una settimana con impegni ravvicinati.

In difesa la situazione rimane fluida. Olivera si gioca il posto con Spinazzola nella linea a quattro sulla fascia sinistra. Allegri valuta entrambi gli elementi per trovare la soluzione migliore contro gli attaccanti dell’Arsenal, considerando sia la fase difensiva che le possibili ripartenze. La scelta finale dipenderà dalle condizioni fisiche e dalla lettura tattica della vigilia.

Napoli, il motivo di queste scelte

I tre cambi non sono casuali: dopo la sconfitta di San Siro, il Napoli ha bisogno di rinfresco fisico e mentale. Lobotka e Vergara hanno accumulato minuti importanti, mentre la difesa necessita di equilibrio. Allegri costruisce così una formazione che mescola freschezza e continuità, cercando di correggere gli errori difensivi che hanno caratterizzato l’ultimo impegno. Con De Bruyne e Gilmour in campo, gli azzurri potranno contare su maggiore qualità tecnica e gestione del possesso palla contro un avversario di alto livello come l’Arsenal.

L’appuntamento europeo diventa decisivo per riprendere fiducia dopo due dolorosi sconfitte. Iniziare bene il cammino in Champions League contro un’avversaria d’eccezione come l’Arsenal (finalista nell’ultima edizione) darebbe nuovamente carica alla ambizioni azzurre, confermano le buone sensazioni per la prestazione contro l’Inter e mettendo la parte la delusione per il risultato finale di quella gara. Scelte come quella che vede De Bruyne dall’inizio dovranno contribuire a dare nuova linfa al Napoli per il match contro l’Arsenal.