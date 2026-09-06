Inter-Napoli, commento durissimo di Alvino su Allegri: “La sconfitta ha il suo nome…”

Allegri e le sue scelte tattiche hanno deciso Inter-Napoli 3-2: secondo Carlo Alvino, il cambio di sistema di gioco e le sostituzioni hanno consegnato la partita agli avversari.

Inter-Napoli 3-2: Allegri e il cambio tattico che costa caro

La sconfitta contro l’Inter non è frutto del caso. Alvino attribuisce direttamente all’allenatore la responsabilità del ko, sottolineando come il cambio di sistema di gioco abbia aperto varchi che la difesa partenopea non è riuscita a chiudere. I dettagli tattici hanno prevalso sui margini di miglioramento legati alle condizioni fisiche di alcuni elementi della rosa:

“Mi dispiace dirlo, ma questa sconfitta ha un nome e un cognome: Massimiliano Allegri. Il Napoli ha pagato caro le sue scelte. Il cambio del sistema di gioco ha spianato la strada all’Inter”.

Il giornalista evidenzia un aspetto concreto: Thuram ha segnato, Anguissa no. Questo non è un dettaglio irrilevante quando si analizzano le responsabilità tecniche di una gara. Le scelte di formazione e di gestione della panchina hanno inciso direttamente sul risultato finale. Alcuni calciatori ancora non al meglio della forma sono entrati in campo in momenti critici della partita, alterando gli equilibri che Allegri aveva provato a costruire.

Allegri durante la partita con il Napoli

Napoli, è tempo di reagire:

Dal triplice fischio di ieri, sono piovute molte critiche in casa partenopea: ora il Napoli deve reagire quanto prima a queste due sconfitte di fila. Farlo non sarà affatto semplice, considerando che ora ci sarà l’Arsenal al Maradona per la prima partita di Champions League. Domenica, invece, il Bologna, sempre in casa. E allora gli azzurri devono farsi forza su questo aspetto. Giocare due partite di fila davanti ai propri tifosi potrebbe aiutare a portare due risultati importanti, ridando morale e fiducia dei propri mezzi.

La spinta del Maradona sarà decisiva, con Allegri e la squadra chiamati a cambiare marcia per rispettare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.