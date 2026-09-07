Allegri bacchetta Alisson Santos dopo Inter-Napoli: cosa lo ha fatto infuriare

Massimiliano Allegri ha criticato duramente Alisson dopo la sconfitta del Napoli contro l’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’allenatore azzurro si è infuriato per i ripetuti errori tecnici del brasiliano durante la partita.

Allegri vs Alisson: quattro stop sbagliati e la pazienza esaurita

Le parole di Allegri non lasciano spazio a interpretazioni. Il tecnico ha denunciato pubblicamente quattro stop con la suola falliti che hanno consegnato il pallone all’Inter in situazioni pericolose. “Ho visto fare ad Alisson quattro stop con la suola e per quattro volte abbiamo perso il pallone. Certi errori non vanno fatti“, ha dichiarato il mister davanti alle telecamere. La scelta di esprimersi pubblicamente rivela un’irritazione che va oltre la semplice correzione tattica: è il segnale di un limite della pazienza raggiunto a detta della Gazzetta dello Sport.

Allegri ha temperato il colpo con una frase di circostanza sul fatto che Alisson non sia ancora al top della forma. Ma il messaggio reale è ben diverso. A buon intenditore poche parole: il brasiliano deve eliminare questi colpi improvvisati quando non servono. Soprattutto perché generano ripartenze pericolose che mettono in difficoltà la difesa azzurra. Il talento c’è, ma la gestione della palla non può essere sottovalutata.

Napoli: il prezzo degli errori individuali contro la difesa nerazzurra

La partita contro l’Inter ha evidenziato come il Napoli paghi caro ogni imprecisione in fase di costruzione. Quando Alisson sbaglia, la squadra si ritrova esposta immediatamente. Allegri sa che avrà bisogno del brasiliano in molte altre partite questa stagione, ma il messaggio è chiaro: il margine di errore è ridotto. Soprattutto nei gesti tecnici inutili che rischiano di compromettere l’equilibrio difensivo.

La ricostruzione della Gazzetta dello Sport mostra un allenatore che non intende tollerare leggerezze tecniche, indipendentemente dal valore del giocatore. Alisson dovrà dimostrare di aver compreso la critica nelle prossime uscite del Napoli, riducendo i tentennamenti e mantenendo il possesso con semplicità. Solo così potrà recuperare la fiducia totale di Allegri e continuare a essere uno dei protagonisti della nuova avventura azzurra.