Adani di nuovo contro Allegri: “Fa fatica ad accettare la modernità”

Lele Adani analizza il problema tattico del Napoli sotto Allegri: l’allenatore fatica ad adattare il suo calcio difensivo a una squadra storicamente costruita per dominare il possesso e l’attacco.

Allegri contro la storia del Napoli: il cambio di mentalità che non decolla

Durante la Domenica Sportiva, Adani ha spiegato come la sconfitta di San Siro contro l’Inter riveli una tensione profonda. Il Napoli ha ereditato due progetti diversi: quello di Spalletti, basato sul miglior calcio europeo, e quello di Conte, costruito su solidità difensiva e concentrazione. Allegri si ritrova a gestire una rosa che non è abituata a rinunciare al controllo del gioco.

L’opinionista sottolinea un dato rilevante:

“Se decidi con questa squadra di fare una partita difensiva, ti devi riabituare, perché storicamente il Napoli fa un calcio diverso“.

La squadra azzurra ha vinto con Sarri segnando 82, 86 e 91 punti pur non conquistando lo scudetto, ma entusiasmando la piazza con uno stile offensivo. Quella mentalità resta radicata nei giocatori e nella città.

Allegri diviso tra il suo sistema e la modernità: il conflitto irrisolto

L’allenatore bianconero si trova a metà strada tra due mondi. Da una parte il suo pensiero storico, basato su equilibrio e difesa. Dall’altra la necessità di rispettare l’identità di una squadra che ha vinto giocando a calcio offensivo. Adani evidenzia come:

“Allegri fatica ad accettare la modernità richiesta dal calcio contemporaneo”.

Si trova così intrappolato tra il suo sistema consolidato e le esigenze di un progetto vincente costruito diversamente.

La sfida non è solo tattica. È culturale. Il Napoli rappresenta una tifoseria passionale che si diverte con il bel gioco. Chiedere a questi giocatori di compattarsi difensivamente significa scardinare l’approccio che li ha resi campioni d’Italia due anni fa sotto Spalletti.

Il costo della transizione: quando il cambio di sistema non basta

Adani riconosce che quando il Napoli ha provato ad alzare il baricentro durante la partita, l’ha fatto perché è una squadra forte. Ma è proprio questa forza, questa abitudine al controllo, che rende difficile l’adattamento al calcio difensivo di Allegri. Non è una questione di qualità individuale, bensì di mentalità collettiva radicata da anni.

La partita di San Siro ha esposto questa frattura. Il Napoli sotto Allegri rimane sospeso tra due filosofie. Fino a quando questa contraddizione non si risolve, il progetto tattico rimarrà instabile.