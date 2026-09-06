Tancredi Palmeri provoca: “C’erano due rigori per l’Inter contro il Napoli”

Inter-Napoli 3-2 continua a generare dibattiti arbitrali a distanza di ore dalla conclusione. Tancredi Palmeri di Sportitalia ha evidenziato un contatto tra Rrahmani e Jones che l’arbitro Sozza e il VAR hanno ritenuto regolare, ma che il giornalista ritiene meritevole di calcio di rigore.

Inter-Napoli, Palmeri polemizza sull’arbitraggio

La gestione degli episodi controversi ha caratterizzato tutta la sfida. Gli azzurri avevano già protestato per un’altra decisione arbitrale, invocando l’espulsione di Lautaro Martinez per un contatto giudicato diversamente dalla terna arbitrale. Palmeri, invece, ribalta la visione e rivendica due rigori negati all’Inter: il giornalista ha giudicato senza dubbi infatti il presunto tocco di braccio di Lobotka in contrasto con Barella. Ma non è il solo a sua detta.

Nel corso della partita tra gli azzurri e i nerazzurri, si è verificata una trattenuta, apparentemente innocua, di Rrahmani su Curtis Jones. L’episodio è passato inosservato dalla direzione di gara, senza alcun intervento del VAR. Palmeri ha ripreso le immagini in differita e ha formulato una valutazione differente rispetto a tutti, ritenendo che fosse stato commesso un fallo in area di rigore.

I due episodi: il braccio di Lobotka e la trattenuta di Rrahmani

Tancredi Palmeri reclama due errori arbitrali in Inter-Napoli, ma nessuno di questi è in favore degli azzurri, In un primo post, giudica “netto” il tocco di braccio di Lobotka in area di rigore, nonostante l’assenza di immagini che rendano tale questa evidenza. Anche il commentatore arbitrale Dazn Luca Marelli, infatti, ha affermato la correttezza del mancato intervento del VAR in considerazione dell’assenza di certezze in merito al tocco.

Non solo, perché Palmeri ha trovato anche un episodio sfuggito a tutti: una trattenuta apparentemente innocente di Rrahmani a Jones che lui ha reputato da rigore. Ma si tratta, con tutta probabilità, solo di provocazioni. Le polemiche arbitrali su Inter-Napoli continueranno a circolare nei dibattiti calcistici. La partita, conclusa 3-2 per i nerazzurri, ha lasciato strascichi di insoddisfazione in entrambe le sponde.