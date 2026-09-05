“Lautaro poteva essere espulso”, spunta il clamoroso retroscena su Inter-Napoli

Lautaro poteva essere espulso prima del gol che ha portato al 3-2 dell’Inter contro il Napoli. L’argentino poteva ricevere il secondo giallo in un contrasto con Rafa Marin.

Marelli a sorpresa: il mancato rosso a Lautaro

Intervenuto nel post-gara a Dazn, Luca Marelli ha analizzato gli episodi chiave del match. Il commentatore arbitrale ha mostrato un momento della gara che è sfuggito a molti. Lautaro, già ammonito precedentemente per proteste, sbraccia su Rafa Marin e rischia di ricevere il secondo giallo al minuto 78. Queste le parole al riguardo:

“Con il braccio sinistro si disinteressa del pallone e va a contatto con il difensore del Napoli. Sozza stava guardando in quella direzione. Francamente faccio fatica a capire per quale motivo non sia intervenuto. Lautaro ha rischiato molto per comportamento antisportivo. Una sbracciata che non c’entrava nulla con la gara e sopratutto non c’era la possibilità di giocare il pallone”.

Si tratta a tutti gli effetti di un episodio che ha penalizzato il Napoli e compromesso la gara azzurra. Dopo le eccessive polemiche per il gol siglato da De Bruyne a Genova, stavolta sono gli azzurri ad essere condannati dall’arbitraggio.