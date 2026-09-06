Rimpianto Napoli, Gutierrez illumina la Bundesliga: due assist con il Bayer Leverkusen

Miguel Gutierrez accende subito i riflettori in Bundesliga: l’ex terzino del Napoli firma due assist in appena 28 minuti nella sfida tra Bayer Leverkusen e Union Berlin, segnando l’esordio tedesco con numeri impressionanti.

Gutierrez subito decisivo: i numeri della prova al Leverkusen

La seconda giornata di campionato tedesco regala al Bayer Leverkusen una goleada ai danni dell’Union Berlin. Nel 4-0 finale, l’ormai ex difensore azzurro lascia il segno con due assist in tempo record. Al primo minuto serve la palla per il gol di Equi Fernandez, quindi al 28′ fornisce l’assist per la rete di Facundo Medina. Una prestazione che sintetizza velocità, precisione e impatto immediato nel nuovo campionato.

Gutierrez non ha avuto bisogno di tempo di adattamento. Arrivato dal Napoli durante l’estate, l’esterno ha già dimostrato di essere completamente integrato nel sistema tattico tedesco, trovando subito la giusta intesa con i compagni offensivi. La fluidità del gioco della squadra tedesca e la qualità del suo cross lo hanno messo immediatamente in condizione di incidere sulla partita.

La mossa del Napoli: cessione risolta e prospettive diverse

La partenza di Gutierrez dal club partenopeo rappresenta una scelta precisa della gestione azzurra. Il Napoli, come affermato dal ds Manna, non aveva pianificato la sua cessione, ma ha considerato l’offerta del Leverkusen un’opportunità da non poter rifiutare a livello economico. Questa prestazione crea però qualche rimpianto per la cessione affrettata di un calciatore che non aveva espresso a pieno il suo potenziale nella scorsa annata solo per qualche problema fisico, ma le cui qualità erano lampanti. In più, il rendimento del neo acquisto Badiashile evidenzia anche come il ricavato di questa cessione non sia stato investito in modo corretto.

Mentre il calcio italiano perde un terzino di qualità, la Bundesliga celebra l’ennesimo acquisto azzeccato. Il Bayer Leverkusen prosegue la stagione con una rosa rinnovata e competitiva, con Gutierrez già protagonista negli equilibri tattici. Gli azzurri seguiranno da lontano l’evoluzione del loro ex difensore, con qualche rimpianto.