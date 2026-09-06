Rafa Marin e la rabbia dopo il ko con l’Inter: “Ma insieme ne usciremo”

Rafa Marin sfoga tutta la delusione del Napoli dopo il 3-2 subito a Milano contro l’Inter. Il difensore centrale, titolare per la terza gara consecutiva, non nasconde la frustrazione per una partita che gli azzurri avevano in pugno.

Napoli-Inter: il rimpianto di una vittoria sfumata

La sconfitta brucia ancora di più perché il Napoli si era portato in vantaggio 0-2. Gli azzurri hanno controllato la gara per lunghi tratti, creando le condizioni per portare a casa tre punti che avrebbero rinforzato il morale in vista della sfida di Champions contro l’Arsenal, in programma mercoledì. Invece l’Inter ha completato la rimonta e resta al comando con nove punti in classifica. Per i partenopei il risultato rappresenta una battuta d’arresto che complica la corsa iniziale.

Il messaggio di Marin: “Siamo uno e insieme ne usciremo”

Il centrale ha affidato ai social il suo sfogo. “Avevamo la vittoria in mano e ci è scappata di nuovo, in modo doloroso. Per questo siamo ancora più delusi e inca***ti”, ha scritto su Instagram. Marin non ha cercato attenuanti, riconoscendo la responsabilità collettiva della squadra. La frustrazione è palpabile, ma il messaggio chiude con una dichiarazione di volontà: “Adesso bisogna rialzarsi. Si va avanti. Questo è il Napoli. Siamo uno, e insieme ne usciremo”.

Il difensore ha sintetizzato il sentimento dello spogliatoio: non alibi, ma consapevolezza degli errori commessi e determinazione nel ripartire. Dopo tre presenze da titolare consecutive, Marin conosce il peso di questa maglia e l’importanza di reagire immediatamente. La prossima occasione arriverà tra pochi giorni in Europa, dove il Napoli dovrà dimostrare di aver metabolizzato la lezione di Milano.