Allegri, nessun alibi per il Napoli: che differenza con Conte

In casa Napoli è suonato il campanello d’allarme dopo la sconfitta contro il Como, soprattutto in vista di una gara dal valore importante come quella di questo pomeriggio contro l’Inter. Tuttavia, l’esperienza di mister Allegri farà la differenza: si predica calma e concentrazione.

Allegri sereno verso l’Inter: nessun allarmismo

Nella scorsa stagione il Napoli di Antonio Conte era una squadra caratterizzata certamente da molta grinta, ma anche da una tensione sempre papabile e da un’alta suscettibilità dinanzi alle difficoltà come lo stato di forma e gli infortuni. Con Massimiliano Allegri alla guida, invece, la musica pare cambiata del tutto. Infatti, la Gazzetta dello Sport ha esaltato la serenità di Max, soprattutto grazie alla sua grande esperienza nel mestiere. La caduta contro il Como ha certamente creato allarmismo nell’ambiente, ma l’allenatore livornese ha sempre predicato calma per mantenere l’ambiente compatto e concentrato. Insomma, non ci sono alibi, né scuse: restando sereni, tutto passerà da sé (magari già da quest’oggi in occasione del match contro l’Inter).