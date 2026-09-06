Napoli, sette tiri in porta contro l’Inter: il dato fa bene sperare!

Inter-Napoli 3-2 lascia il Napoli con un record personale: sette tiri in porta nella tana nerazzurra, dato mai raggiunto da quando Sofascore raccoglie le statistiche nel 2014.

Allegri e il Napoli: la prestazione offensiva che consola

La sconfitta brucia, ma il numero di conclusioni verso lo specchio della porta racconta una storia diversa. Gli azzurri hanno attaccato con continuità e determinazione, creando pericoli costanti nonostante l’amarezza del risultato finale. Massimiliano Allegri ha costruito una squadra che non si è arresa, che ha cercato di colpire fino all’ultimo minuto disponibile.

Questo dato storico assume un significato particolare nel contesto della stagione in corso. Il Napoli ha dimostrato capacità offensive mai esibite in precedenza proprio nella sfida più difficile del calendario iniziale. Non si tratta di un risultato casuale: i partenopei hanno sprecato diverse ghiotte occasioni, sfiorando il terzo gol in più circostanze. La produzione offensiva è stata quindi ancora più generosa di quanto il punteggio finale suggerisca.

Cosa significa questo record per la squadra?

Il dato rivela una crescita tattica tangibile. Il Napoli non ha subito passivamente lo strapotere dell’Inter, ma ha giocato a viso aperto, cercando di imporre il proprio gioco e le proprie soluzioni offensive. Ogni tiro in porta rappresenta un’occasione costruita, una situazione dove i partenopei hanno raggiunto il momento decisivo dell’azione.

La cifra di sette conclusioni nello stadio di San Siro è significativa perché emerge dal 2014 in poi, un arco temporale che include stagioni di altissimo profilo per il calcio italiano. Il Napoli ha superato se stesso in efficienza offensiva, indipendentemente dal verdetto finale della partita.

La squadra del Napoli esulta durante il match

Napoli: il futuro prossimo costruito su questa base offensiva

Allegri avrà elementi concreti su cui lavorare per le prossime settimane. La capacità di creare occasioni contro un’avversaria del calibro dell’Inter fornisce indicazioni positive sulla qualità della rosa e sulla comprensione tattica del gruppo.

Il Napoli ha dimostrato di poter competere anche in trasferta contro i migliori avversari. Le prossime sfide diranno se questo record rappresenta un punto di partenza o un’eccezione. Ora il test con l’Arsenal per tornare a sorridere e cercare la vittoria.