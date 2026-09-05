Allegri spiega il cambio di Badiashile: “Dovevo mettere o lui o Beukema”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Inter-Napoli. L’allenatore ha difeso la scelta di inserire Badiashile, affermando che andava inserito un altro difensore in ogni caso.

Allegri e il cambio di Badiashile: “Il calcio non ha logica”

Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri si è soffermato nuovamente sulla scelta di inserire Badiashile e passare alla difesa a 5 nei minuti finali della gara. Per molti commentatori, questa scelta ha aumentato il rischio piuttosto che diminuirlo. L’allenatore ha così spiegato il motivo di questa decisione:

“Badiashile era alla prima partita che faceva, l’avevo messo per difendere di testa ma il calcio non ha logica. Non era semplice, o mettevo lui o mettevo Beukema, entrambi non avevano mai giocato. Ho fatto questa scelta, ma abbiamo perso un po’ le distanze. Poi avete visto le palle gol per Neres e Anguissa, il calcio è questo e oggi per noi è stato brutto”.

L’allenatore prende quindi adesso una posizione più difensiva della sua scelta rispetto a quella ai microfoni Dazn, dove aveva ammesso che forse questa non era stata l’opzione migliore. Di certo resta solo che il Napoli stava soffrendo già da un po’ e non è riuscito a diminuire i rischi difensivi con questo cambio, finendo per perdere una partita in modo molto doloroso.