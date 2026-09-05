Meret spiega la sconfitta del Napoli: “Forse ci siamo abbasati troppo”

Alex Meret ha parlato a Dazn dopo Inter-Napoli. Il portiere ha spiegato la sconfitta azzurra con il baricento basso assunto dalla squadra dopo il doppio vantaggio.
Meret analizza la sconfitta
Nella sua intervista a Dazn, Alex Meret ha analizzato la sconfitta contro l’Inter con grande lucidità Il portiere ha ammesso che la squadra si è forse abbassata troppo:
“Per come si era messa col 2-0, è un grandissimo rammarico essere usciti senza punti. C’è da migliorare su alcuni dettagli che ci hanno punito. è un peccato, ci siamo giocati la partita a viso aperto. Forse ci siamo abbassati un po’ troppo: loro hanno qualità e fisicità, è sempre difficile difendere contro queste squadre. C’è grande rammarico sul risultato finale”.
Napoli, la via per rialzarsi: “Non c’è tempo da perdere”
Meret indica poi la via giusta per il Napoli, cioè reagire e rialzare subito la testa, ricordandosi della bella prestazione al di là del risultato:
“Sono due sconfitte che bruciano, oggi abbiamo giocato a viso aperto. Abbiamo fatto ciò che il mister ci aveva chiesto: provare una prima pressione forte e se c’è da abbassarsi a difendere, farlo con ordine. Dobbiamo essere arrabbiati, ma subito alzare la testa. Sarà una stagione lunga e difficile, non dobbiamo abbassare il livello di fiducia e entusiasmo perché abbiamo una grande partita in Champions League. Dobbiamo analizzare i nostri errori, ma reagire subito perché non c’è tempo da perdere”.