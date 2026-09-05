Meret spiega la sconfitta del Napoli: “Forse ci siamo abbasati troppo”

Alex Meret ha parlato a Dazn dopo Inter-Napoli. Il portiere ha spiegato la sconfitta azzurra con il baricento basso assunto dalla squadra dopo il doppio vantaggio.

Meret analizza la sconfitta

Nella sua intervista a Dazn, Alex Meret ha analizzato la sconfitta contro l’Inter con grande lucidità Il portiere ha ammesso che la squadra si è forse abbassata troppo:

“Per come si era messa col 2-0, è un grandissimo rammarico essere usciti senza punti. C’è da migliorare su alcuni dettagli che ci hanno punito. è un peccato, ci siamo giocati la partita a viso aperto. Forse ci siamo abbassati un po’ troppo: loro hanno qualità e fisicità, è sempre difficile difendere contro queste squadre. C’è grande rammarico sul risultato finale”.

Napoli, la via per rialzarsi: “Non c’è tempo da perdere”

Meret indica poi la via giusta per il Napoli, cioè reagire e rialzare subito la testa, ricordandosi della bella prestazione al di là del risultato: