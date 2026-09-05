McTominay, il quotidiano insiste: “Fuori fino a novembre”. La verità sull’infortunio

Scott McTominay potrebbe restare lontano dal campo fino agli inizi di novembre. Secondo Tuttosport, lo scozzese salterebbe complessivamente undici partite tra tutte le competizioni.

McTominay e l’intervento in Inghilterra: i tempi si allungano

I tempi di recupero del centrocampista del Napoli si dilatano rispetto alle prime ipotesi. McTominay ha scelto di sottoporsi all’intervento di ablazione per risolvere la lieve aritmia benigna presso una clinica di Liverpool, d’accordo con il club azzurro.

Come rivela Tuttosport, il via libera alla procedura è atteso per la prossima settimana. La fase successiva di recupero potrebbe protrarsi fino agli inizi di novembre, trasformando questa assenza in uno stop ben più lungo rispetto alle previsioni iniziali. Undici gare saltate rappresentano un vuoto significativo nel centrocampo partenopeo, sia in Serie A che nelle coppe europee.

L’impatto sulla stagione e la verità sul rientro svelata da Allegri

Chi sostituirà McTominay? Al suo posto si candida ad avere più spazio Antonio Vergara, con De Bruyne che potrebbe continuare ad avere un ruolo da “super sostituto” in questa squadra. Saranno i controlli medici post-intervento a definire con precisione il calendario del rientro. L’assenza fino agli inizi di novembre costringerebbe la squadra a riadattarsi senza uno dei centrocampisti più importanti della rosa.

Fanno comunque ben sperare le parole di Allegri, che ai microfoni di Dazn si è detto speranzoso riguardo a un rientro già dopo la prossima sosta: “L’importante è che Scott rientri dopo la sosta. Abbiamo questo lasso di tempo per far sì che salti solo queste quattro partite“. Lo stesso scozzese, interpellato al riguardo al Gran Galà del Calcio, ha detto però di non avere certezza su un suo rientro immediato dopo la sosta.

La situazione, insomma, resta incerta, ma sarà fatto tutto il possibile per evitare dilazioni eccessive dei tempi di recupero. L’intervento di ablazione per l’aritmia benigna rappresenta una soluzione definitiva al problema cardiaco, ma il prezzo è l’indisponibilità prolungata. Il Napoli dovrà gestire questa emergenza con le alternative disponibili fino al ritorno di McTominay.