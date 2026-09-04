Inter-Napoli, la scelta di Allegri a centrocampo: Vergara dal 1′, ancora out De Bruyne

Il Napoli deve affrontare l’assenza di McTominay già domani in occasione del big match in casa dell’Inter. A sostituirlo ci sarà Antonio Vergara, mentre Kevin De Bruyne sarà impiegato ancora una volta dalla panchina.

Vergara sì, KDB no: Allegri ha deciso il sostituto di McTominay

Vergara avrà finalmente la sua occasione dal 1′. Questa pare essere la scelta di Massimiliano Allegri – riportata da Sky Sport – per sostituire l’indisponibile Scott McTominay, il quale si sottoporrà a breve a un intervento per risolvere i problemi di aritmia cardiaca. Ebbene, seppur le parole in conferenza oggi siano state ben chiare, il classe 2003 è l’indiziato a figurare negli XI iniziali. Questo significa solo una cosa: ancora panchina per Kevin De Bruyne, che in entrambe le gare disputate fin qui ha stravolto l’atteggiamento del Napoli sin dal suo ingresso in campo.

Le parole di Allegri su Vergara

Per Vergara si profila dunque una grande occasione di impressionare l’allenatore e scalare le gerarchie per ottenere un posto da titolare in questo Napoli. Tuttavia, la cautela del mister è molta, con l’obiettivo di non mettergli pressione anche vista la poca esperienza in Serie A.

Ecco quanto dichiarato da Allegri in conferenza stampa quest’oggi: