Napoli-Inter: Allegri sugli stop di McTominay e Giovane: “Meglio fermarli ora per averli a ottobre”

Massimiliano Allegri ha parlato di McTominay e Giovane durante la conferenza stampa prima di Inter-Napoli. Il tecnico ha fatto il punto sui loro rientri.

McTominay e Giovani: la strategia di Allegri per la sosta

Il tecnico toscano ha svelato maggiori informazioni sull’operazione di McTominay:

“In stagione capitano gli infortuni e McTominay abbiamo preso la decisione col ragazzo”.

La gestione conservativa del centrocampista rientra in una logica più ampia di programmazione della stagione.

Il tecnico azzurro ha delineato il quadro con chiarezza. Mancano quattro partite alla sosta internazionale, ma il vero banco di prova arriva dopo: nove partite in 25-26 giorni dal 10 ottobre rappresentano un carico di lavoro straordinario. In questa prospettiva, fermare ora i giocatori non è una concessione all’emergenza, ma una scelta consapevole per garantire disponibilità massima al rientro dalla pausa.

Napoli: il calendario post-sosta che cambia tutto

Qual è il vero motivo dietro questa prudenza? Allegri lo ha detto esplicitamente:

“Meglio fermarli ora per averli quando rientriamo dalla sosta“

La densità di impegni nel mese di ottobre richiede una rosa al completo e in condizioni ottimali. McTominay e Giovanerappresentano risorse troppo preziose per essere rischiati in questa fase preliminare.