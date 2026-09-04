Marianucci, rinnovo e rientro in campo: quante sono le chance di rivederlo già a ottobre

Luca Marianucci tornerà in gruppo a ottobre. Il difensore centrale del Napoli, alle prese con un infortunio al ginocchio, accelera i tempi di recupero secondo quanto riporta Il Mattino.

Marianucci: il rientro programmato per ottobre

I tempi di convalescenza si accorciano per il centrale azzurro. Come rivela Il Mattino, a ottobre Marianucci potrà riprendere gli allenamenti in gruppo, segnando una tappa cruciale nel suo percorso di guarigione. L’infortunio al ginocchio che lo ha fermato nelle settimane precedenti non rappresenta un ostacolo insormontabile: il difensore rispetta i protocolli di recupero e procede secondo le scadenze previste dallo staff medico partenopeo.

Il rinnovo fino al 2032: fiducia del club nel difensore

Il Napoli ha già espresso la sua visione sul futuro di Marianucci preparando il rinnovo contrattuale fino al 2032. Questa scelta non è casuale: il club partenopeo crede nel potenziale difensivo del centrale e intende costruire su di lui negli anni a venire. La continuità progettuale con il giocatore dimostra come l’infortunio sia considerato una battuta d’arresto temporanea, non una ridefinizione dei piani tecnici.

Marianucci segue un percorso conservativo ma mirato: non viene affrettato, ma neanche lasciato ai margini. Il rientro a ottobre coincide con una fase delicata della stagione, quando il Napoli avrà già affrontato diverse giornate di campionato e avrà definito assetti tattici e gerarchie difensive. L’ingresso graduale in gruppo permetterà al difensore di ritrovare il ritmo senza forzature.

La situazione di Marianucci si inserisce in un quadro più ampio delle emergenze che il Napoli gestisce in questa fase. Con altri elementi indisponibili o in fase di recupero, la difesa azzurra sostiene uno sforzo notevole. L’aggiunta di Marianucci in ottobre rappresenta un rinforzo concreto per le competizioni autunnali, quando il calendario si infittisce e le rotazioni diventano essenziali. Il rientro del difensore centrale del Napoli segnerà il completamento di un ciclo di guarigione ben monitorato.