La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario degli anticipi e dei posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata del campionato 2026/27. Definite, quindi, le date e gli orari delle prossime sette partite del Napoli, comprese le sfide di cartello contro Roma, Juventus e Lazio.

Il nuovo blocco di appuntamenti degli azzurri comincerà sabato 10 ottobre. Il Napoli ospiterà il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio alle ore 20.45. Una settimana più tardi, sabato 17 ottobre, la squadra azzurra sarà impegnata sul campo del Venezia alle ore 15.00.

Anticipi e posticipi Napoli: date e orari dalla 6ª alla 12ª giornata

Giornata Partita Data Orario Diretta TV 6ª giornata Napoli-Frosinone Sabato 10 ottobre 2026 20.45 DAZN/Sky 7ª giornata Venezia-Napoli Sabato 17 ottobre 2026 15.00 DAZN 8ª giornata Napoli-Roma Sabato 24 ottobre 2026 18.00 DAZN 9ª giornata Monza-Napoli Mercoledì 28 ottobre 2026 20.45 DAZN/Sky 10ª giornata Juventus-Napoli Domenica 1° novembre 2026 20.45 DAZN 11ª giornata Napoli-Lazio Domenica 8 novembre 2026 12.30 DAZN 12ª giornata Napoli-Torino Sabato 21 novembre 2026 20.45 DAZN/Sky

Roma, Juventus e Lazio: gli appuntamenti più attesi

Il primo confronto di grande richiamo sarà Napoli-Roma, programmato per sabato 24 ottobre alle ore 18.00. Seguirà il turno infrasettimanale sul campo del Monza, fissato per mercoledì 28 ottobre alle 20.45.

Il calendario proporrà poi il big match contro la Juventus. La gara si giocherà domenica 1° novembre alle ore 20.45 e sarà trasmessa su DAZN. Sette giorni dopo il Napoli tornerà al Maradona per affrontare la Lazio nel lunch match delle 12.30. Il ciclo comunicato dalla Lega Serie A si chiuderà sabato 21 novembre con Napoli-Torino alle ore 20.45.

Tutte le sette partite saranno visibili su DAZN. Napoli-Frosinone, Monza-Napoli e Napoli-Torino faranno parte anche della programmazione di Sky.