Chivu infiamma Inter-Napoli: dal rigore su Di Lorenzo agli elogi ad Allegri

L’allenatore dell’Inter, Christian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match fra i suoi nerazzurri e il Napoli di Massimiliano Allegri, per il quale ha espresso profonda stima. Tuttavia, il match della passata stagione sembra essere rimasto indigesto.

Inter-Napoli, le parole di Chivu sugli azzurri

Domani il Napoli affronterà, a detta di mister Allegri, “la favorita per lo Scudetto”, ossia l’Inter. I campioni in carica hanno fatto 2/2 in questo avvio di stagione 2026/27 e sono chiamati a confermarsi per la terza volta in uno scontro tra le squadre italiane più titolate nella storia recente del calcio tricolore. Insomma, non sarà un match banale, non lo è mai stato: anche nella passata stagione lo scontro è stato estremamente discusso, soprattutto per decisioni arbitrali. Infatti, Chivu sembra non aver dimenticato alcuni episodi, come ribadito nella conferenza stampa odierna.

Ecco le sue parole:

“La partita dell’anno scorso ci ha stimolato a correggere i nostri errori e le nostre debolezze. Primo tempo perfetto, poi abbiamo sentito il peso di quella che per noi era un’ingiustizia e abbiamo smesso di fare le nostre cose”.

Dopo il richiamo indiretto a una critica arbitrale – a un anno di distanza – sono arrivati anche elogi per Allegri e i suoi:

“Il Napoli è una squadra forte, ha vinto due Scudetti negli ultimi 4 anni e di certo non sarà facile affrontarli dopo la loro sconfitta contro il Como. Per Allegri poi provo tanta stima, ha la bravura e l’esperienza per battere l’Inter!”.

Insomma, il tempo scorre e le due tifoserie fremono: Inter-Napoli sarà una gara caldissima!