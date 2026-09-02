Napoli-Inter: tre cambi per Allegri: quali sono i ballottaggi più serrati

McTominay out per intervento cardiaco: Allegri prepara tre modifiche tattiche in vista della sfida di sabato a San Siro contro l’Inter, con Vergara e De Bruyne in lotta per una maglia da mezzala nel Napoli.

McTominay operato: Napoli costretto a rivoluzionare il centrocampo

Lo scozzese si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni per eliminare un’aritmia benigna al cuore. La sua assenza costringe Massimiliano Allegri a ripensare completamente la mediana del Napoli in vista della trasferta milanese. Non è solo una sostituzione di emergenza: il tecnico ha l’occasione di rivedere gli equilibri offensivi della squadra nel match più importante della stagione finora.

Secondo il Corriere dello Sport, il ballottaggio per sostituire McTominay coinvolge due profili differenti. Vergara e De Bruyne si contendono il ruolo di mezzala accanto ad Anguissa e Lobotka. La scelta di Allegri avrà conseguenze dirette sulla struttura tattica: De Bruyne garantisce maggiore qualità tecnica e capacità di impostazione, mentre Vergara offre più equilibrio e inserimenti. Entrambi hanno caratteristiche che modificano l’assetto complessivo.

Novità anche sulla fascia sinistra: Spinazzola e Alisson Santos rientrano titolari

Il cambio non riguarda solo il centrocampo. Spinazzola tornerà titolare al posto di Olivera nella difesa azzurra, mentre in attacco Alisson Santos sostituirà Noa Lang sulla fascia sinistra. Sono tre rotazioni significative che alterano la continuità della squadra dopo la sconfitta casalinga contro il Como. Allegri disegna una formazione più offensiva e reattiva per affrontare i campioni d’Italia.

Qual è l’obiettivo del tecnico con questi cambi? Recuperare aggressività dopo il ko interno e impedire all’Inter di dominare il centrocampo. La mediana azzurra avrà il compito di contenere la superiorità numerica e tecnica di Chivu, mentre gli esterni dovranno garantire più copertura difensiva rispetto alle ultime uscite. Le tre modifiche non sono casuali: rispondono a una necessità tattica precisa.

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti ieri al centro sportivo di Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso da Allegri. La squadra ha già archiviato la delusione di Como e concentra tutte le energie sulla missione Milano. Sabato alle 18 a San Siro, gli azzurri affronteranno un’Inter che rimane la forza principale del campionato. Le scelte di formazione di Allegri determineranno se il Napoli avrà la capacità di competere al massimo livello contro i nerazzurri.