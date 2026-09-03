McTominay, messaggio sul rinnovo con il Napoli: “Non è la cosa importante”

Scott McTominay, presente al Gran Galà del Calcio 2026, ha dichiarato di stare bene e di concentrarsi sul campo piuttosto che sulla questione contrattuale.

McTominay tranqullizza tutti: “Operazione concordata, sto bene”

McTominay ha confermato ai microfoni di Sky Sport che l’operazione a cui dovrà sottoporsi non è affatto un qualcosa di preoccupante: “Sto bene, era una cosa preventivata. Ne avevamo parlato con il club già nella pre-season“. La pianificazione anticipata conferma come si tratti solo di un intoppo che terrà lo scozzese lontano dai campi per poche partite, ma senza pregudicare la sua stagione.

L’adattamento agli ordini di Allegri procede secondo le aspettative: “Il mister è un grande allenatore. Nel calcio si possono avere allenatori diversi, ma la mentalità è sempre quella di provare a vincere sempre“. Nessuna rivoluzione quindi in casa Napoli: l’assetto e le ambizioni azzurre non cambieranno insieme all’allenatore:

Rinnovo con il Napoli: McTominay rinvia la decisione

Sulla questione del prolungamento contrattuale, lo scozzese ha mantenuto una posizione pragmatica: “Non lo so, non ne abbiamo parlato. La priorità in questo momento è il campo“. La dichiarazione rispecchia un atteggiamento maturo: concentrarsi sul rendimento sportivo piuttosto che su questioni brucratiche e contrattuali. Nel calcio moderno, le prestazioni determinano il valore di mercato e le successive valutazioni contrattuali. McTominay ha scelto di seguire questa strada, rimandando ogni discussione formale a momento più opportuno.

Il Napoli potrà affrontare la stagione con la serenità di un centrocampista focalizzato sugli obiettivi tattico-sportivi. La gestione della rosa e le eventuali estensioni contrattuali seguiranno naturalmente i risultati che McTominay produrrà sul terreno di gioco nei prossimi mesi, senza farsi fermare dai problemi che lo porteranno ad un intervento già pianificato. Lo scozzese resta un asset di assoluto livello che, comunque il club vorrà proteggere dalle offerte nei prossimi mesi. Il premio di oggi come membro della top 11 della stagione 2025/2026 ne è solo l’ennesima conferma.