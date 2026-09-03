McTominay assente, Napoli in mediana: la scelta tra De Bruyne o Vergara per San Siro

McTominay salterà Inter-Napoli per un intervento in Inghilterra: Allegri deve scegliere tra De Bruyne e Vergara per la mediana azzurra sabato 5 settembre a San Siro.

McTominay out, il ballottaggio in mediana si apre

Secondo quanto riportato da Francesco Modugno a ‘Sky Sport 24’, McTominay si sottoporrà a un’operazione all’inizio della prossima settimana per una lieve aritmia benigna e rientrerà dopo la sosta per le Nazionali. L’assenza costringe il tecnico del Napoli a trovare una soluzione alternativa in mediana, con due candidati concreti pronti a contendersi la maglia da titolare contro l’Inter.

Kevin De Bruyne e Antonio Vergara rappresentano le due opzioni disponibili. Il primo ha accumulato 57 minuti nelle prime due giornate contro Genoa e Como, mentre il classe 2003 ha visto il campo solo a Marassi. La rifinitura di domani fornirà gli ultimi dettagli prima della partenza per Milano.

De Bruyne e Vergara: due profili diversi per una scelta

Entrambi hanno lasciato il segno nel finale della sfida col Genoa. De Bruyne ha segnato, Vergara ha fornito l’assist: i numeri tengono aperto il ballottaggio. Allegri sceglie tra l’esperienza e la qualità del belga oppure la duttilità del giovane centrocampista, ancora alla ricerca della prima maglia da titolare in Serie A. La partita contro l’Inter richiede equilibrio e solidità: quale dei due offre maggiori garanzie?

De Bruyne porta esperienza internazionale e tecnica raffinata, ma Vergara garantisce versatilità tattica e freschezza fisica. La decisione dell’allenatore dipenderà dalla lettura della gara e dalle caratteristiche che il Napoli vorrà enfatizzare contro i nerazzurri. San Siro rappresenta una vetrina importante per chi scenderà in campo al posto dello scozzese.

Il rientro di McTominay e il calendario azzurro

Lo stop dello scozzese arriva in un momento delicato della stagione. La sfida contro l’Inter diventa quindi un banco di prova per capire quale soluzione può garantire continuità in mediana nel prosieguo del campionato.

Allegri ha già dimostrato di apprezzare entrambi i calciatori durante le prime giornate. Il ballottaggio Vergara-De Bruyne per la mediana del Napoli a San Siro rappresenta una scelta che influenzerà non solo la prossima partita, ma anche le dinamiche tattiche delle settimane successive, fino al rientro di McTominay.