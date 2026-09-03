Hojlund e il rapporto con Lukaku e De Bruyne: “Romelu mi ha aiutato, Kevin deve giocare sempre”

Rasmus Hojlund ha parlato anche di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport. Il danese racconta di un bel rapporto con l’attaccante e di un’intesa perfetta con il centrocampista.
Hojlund su Lukaku: “Mi ha aiutato tanto”
La seconda parte della scorsa stagione è stato caratterizzato dal testa a testa fra Hojlund e Lukaku, ora ceduto al Fenerbahce. Il belga, in precedenti interviste, ha fatto capire di non aver preso bene le notizie sulle sue condizioni fisiche e la mancata considerazione dopo il suo ritorno dall’infortunio. Ma a Castel Volturno l’aria è stata sempre positiva, come racconta Rasmus:
“Romelu è stato anche uno dei miei idoli quando ero più giovane: quando è tornato all’Inter per la seconda volta, dopo il Chelsea, ho giocato contro di lui e gli ho chiesto la maglia. Mi ha aiutato molto a Napoli Per lui è stato un anno difficile, per via dell’infortunio. Abbiamo un grande rapporto, anche se eravamo in concorrenza”.
Il danese racconta quindi un rapporto che è andato oltre la rivalità, dove Lukaku ha trasmesso preziosi insegnamenti accumulati in anni di esperienza sul campo.
Su De Bruyne: “Con lui segno di più”
Kevin De Bruyne è invece rimasto al Napoli. Con lui Hojlund si trova alla perfezione, come dimostrano i tanti assist ricevuti e le belle parole per lui nell’intervista:
“Kevin è il miglior playmaker nella storia della Premier. Lo scorso anno avevamo un’ottima intesa: ama fare questi passaggi killer nello spazio, ci capiamo bene. Mi è mancato tanto. Se gioca ogni partita, segno di sicuro di più”.