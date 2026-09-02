“Maxi offerta per Alisson Santos dall’Arabia”. Come funziona il mercato saudita e cosa può succedere adesso

Alisson Santos rimane al Napoli nonostante l’offerta da 60 milioni dall’Arabia Saudita. Il club partenopeo ha rifiutato la proposta, confermando la strategia di conservazione della rosa.

Alisson Santos e i 60 milioni rifiutati: la scelta del Napoli

Come rivela il giornalista Ciro Troise, il Napoli ha respinto una maxi offerta dalla Saudi League per l’attaccante brasiliano. La cifra messa sul tavolo dai sauditi è stata ritenuta insufficiente dalla società azzurra, che ha scelto di puntare sulla permanenza del giovane calciatore. La decisione conferma la priorità del club: valorizzare l’organico esistente piuttosto che cedere al miglior offerente.

L’estate 2026 è stata caratterizzata da un mercato di conservazione. Il Napoli ha riscattato sia Hojlund che Alisson Santos, segnalando chiaramente la volontà di mantenere i pilastri della squadra. Troise ha sottolineato come questa strategia rispecchi una visione più ampia: costruire sulla continuità della rosa anziché smantellare per finanziare nuovi acquisti. La dirigenza partenopea, guidata da De Laurentiis, aveva parlato di necessità di cedere 23-25 calciatori, ma i fatti raccontano una storia diversa.

Quando chiude il mercato saudita e cosa può succedere adesso

Il mercato della Saudi Pro League resterà aperto fino al 6 settembre 2026, cinque giorni in più rispetto alla finestra italiana. I club sauditi possono quindi continuare ad acquistare calciatori dalla Serie A: per completare un trasferimento è sufficiente che la finestra della federazione che deve registrare il giocatore sia ancora aperta. Servono naturalmente anche l’accordo tra le società e il consenso del calciatore.

Dal punto di vista regolamentare, dunque, una nuova offerta per Alisson Santos potrebbe ancora arrivare. La posizione del Napoli, però, appare ormai definitiva. Dopo aver rifiutato una proposta da circa 60 milioni di euro, il club azzurro non intende privarsi dell’attaccante brasiliano, soprattutto ora che il mercato italiano è chiuso e non sarebbe possibile acquistare normalmente un sostituto.

La permanenza di Santos non sembra pertanto in discussione. Il Napoli considera il brasiliano un elemento centrale del progetto e ha già dimostrato di valutarlo più dei 60 milioni proposti. Soltanto un rilancio fuori mercato avrebbe potuto riaprire le valutazioni, ma la decisione della società è quella di trattenerlo almeno fino alla prossima finestra. Terminato il 6 settembre, ogni eventuale discorso con i club della Saudi Pro League dovrà essere rinviato al mercato invernale, previsto dal 3 al 31 gennaio 2027.