Napoli, si chiude il mercato: è stato il più povero dell’era De Laurentiis

Il calciomercato estivo 2026 del Napoli si chiude con un bilancio deludente: la permanenza di Noa Lang, che non è stato ceduto al Galatasaray, ha bloccato le risorse necessarie per aggiungere un attaccante di livello internazionale alla rosa. Gli azzurri hanno rinunciato a Gabriel Jesus, finito al Barcellona per soli 10 milioni di euro, e anche a soluzioni last minute come Woltemade in prestito oneroso.

Noa Lang e il mancato trasferimento: il domino che paralizza il mercato

La permanenza dell’olandese rappresenta il nodo cruciale dell’intera sessione. Quando Rafael Leão ha accettato il trasferimento al Galatasaray, le strade si sono intrecciate in modo inaspettato. Lang è rimasto a Napoli. Questa situazione ha tolto al club partenopeo sia lo spazio in lista che la disponibilità economica per operare in entrata su profili di rilievo. Il ds Manna aveva identificato in Gabriel Jesus il colpo da completare il reparto offensivo accanto a Hojlund e Lucca, ma l’affare si è rivelato impossibile.

Calciomercato Napoli: il ritorno all’equilibrio economico prevale sugli ambizioni

La vera scelta strategica di De Laurentiis è stata quella di privilegiare il risanamento dei conti rispetto all’investimento in qualità. Dopo gli esborsi del biennio Conte e le spese dello scorso anno, i costi della rosa e l’indice costi/ricavi erano diventati insostenibili. Gli ammortamenti di Alisson, Hojlund e gli obblighi di riscatto di Lucca e Milinkovic pesano ancora sul bilancio 2026.

Il mercato in entrata si è ridotto a pochi ritocchi: Badiashile dal Chelsea per 3 milioni di prestito oneroso più 27 di riscatto, e Favasuli per 1 milione più 6 di obbligo. Il giovane Rodrigues, prelevato dal Sion e subito girato in prestito all’Eldense, rientra in una logica di player trading minore.

Che cosa hanno fatto gli azzurri in uscita? Hanno smontato l’intera rosa dei giocatori ritenuti in eccesso. Manna ha collocato tutti gli esuberi: Zerbin, Hasa e Cheddira sono stati ceduti a titolo definitivo, operazioni non scontate considerando gli ingaggi elevati. Ultimo tassello Cajuste al Malaga e Lindstrom al Salisburgo. Anche Lukaku è partito verso il Fenerbahce per 6 milioni più bonus. Le partenze a titolo definitivo hanno garantito almeno il risparmio sugli ingaggi futuri, elemento cruciale per riportare i conti in equilibrio.

Allegri ha dichiarato pubblicamente di essere soddisfatto della rosa e del livello qualitativo, pur riconoscendo qualche criticità a centrocampo dopo lo stop di McTominay. La rosa che affronterà la stagione 2026-27 contiene nomi affermati come De Bruyne, Lobotka e Anguissa, ma manca quel rinforzo offensivo di categoria che avrebbe potuto garantire margini maggiori. Il calciomercato del Napoli si chiude quindi come il più sofferto e dell’amministrazione De Laurentiis: una sessione dove la necessità di rientrare nei parametri finanziari ha prevalso sulla ricerca della competitività immediata.