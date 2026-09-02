Di Lorenzo rinnova col Napoli: la nuova scadenza e l’accordo con il capitano

Giovanni Di Lorenzo ha firmato il rinnovo contrattuale con il Napoli fino al 2030, legandosi a vita ai partenopei. L’esterno destro consolida il suo status di pilastro della difesa azzurra dopo sette anni di crescita costante dal suo arrivo nel 2019.
Di Lorenzo: il rinnovo fino al 2030 è ufficiale
Le pratiche sono state completate nelle scorse ore, come ha rivelato Nicolò Schira attraverso i suoi canali. Il club di Aurelio De Laurentiis annuncerà il prolungamento con comunicato ufficiale, confermando così quanto anticipato una settimana fa dal manager di Di Lorenzo ai microfoni della radio ufficiale della società. L’accordo blinda il capitano in azzurro per i prossimi quattro anni di campionato.
L’esterno destro arrivò dall’Empoli nell’estate 2019 per una cifra contenuta: otto milioni di euro. Una scelta che si rivelò lungimirante, trasformando un giovane promettente in uno dei difensori più affidabili della Serie A. Con il passare delle stagioni, Di Lorenzo ha conquistato due scudetti e la fiducia incondizionata della piazza, diventando uno dei simboli della gloria recente azzurra.
Napoli: il capitano resta saldo fino al 2030
Il rinnovo rappresenta una scelta precisa della società. In un mercato dove i difensori di qualità hanno quotazioni sempre più alte, mantenere Di Lorenzo in rosa elimina ogni speculazione estiva sui suoi diritti di cessione. La continuità difensiva diventa una certezza progettuale per il Napoli, che non dovrà affrontare negoziazioni complesse né ricerche di sostituti all’altezza.
La firma fino al 2030 chiude definitivamente ogni discussione. Di Lorenzo rimarrà a Napoli, consolidando una carriera costruita passo dopo passo in maglia azzurra. Lo stipendio del capitano, oggi, ammonta a 3,5 milioni di euro e nelle prossime settimane si capirà se ha subito un ritocco oppure no.