Stipendi Napoli, cos’è cambiato dopo il mercato: tutti i dati

Il mercato ha cambiato profondamente la rosa del Napoli, ma ha prodotto effetti importanti anche sul monte ingaggi. Le partenze di Romelu Lukaku, Eljif Elmas, Miguel Gutierrez, Juan Jesus e Pasquale Mazzocchi hanno permesso ad Aurelio De Laurentiis di alleggerire sensibilmente il costo della squadra.

A queste operazioni si sono aggiunte le cessioni di Jesper Lindstrom, Jens Cajuste, Michael Folorunsho, Cyril Ngonge e Walid Cheddira. Nel caso dei trasferimenti in prestito, tuttavia, il risparmio effettivo dipenderà dagli accordi raggiunti sulla divisione dello stipendio.

Stipendi Napoli 2026/27: il nuovo monte ingaggi

Secondo una rielaborazione dei dati salariali pubblicati da Capology e delle informazioni contrattuali disponibili, gli stipendi della prima squadra del Napoli valgono complessivamente circa 62 milioni di euro netti a stagione. Nel calcolo non sono compresi bonus, premi individuali e compensi dello staff tecnico.

La classifica è guidata da Kevin De Bruyne, che dopo la cessione di Lukaku resta da solo al primo posto con circa 6 milioni netti. Alle sue spalle c’è Rasmus Hojlund con 5 milioni, mentre Matteo Politano completa il podio con 3,5 milioni.

Il mercato non ha prodotto soltanto risparmi. Benoit Badiashile dovrebbe percepire circa 2,5 milioni netti, mentre Alisson Santos si attesta intorno a 1,8 milioni. Pesano anche il nuovo contratto di Antonio Vergara e gli ingaggi dei calciatori riscattati o rientrati dai prestiti.

Quanto guadagnano i giocatori del Napoli: la tabella

Giocatore Stipendio netto annuo Kevin De Bruyne 6 milioni di euro Rasmus Hojlund 5 milioni di euro Matteo Politano 3,5 milioni di euro Giovanni Di Lorenzo 3 milioni di euro Scott McTominay 3 milioni di euro David Neres 3 milioni di euro Stanislav Lobotka 2,8 milioni di euro Frank Anguissa 2,7 milioni di euro Benoit Badiashile 2,5 milioni di euro Vanja Milinkovic-Savic 2,5 milioni di euro Alessandro Buongiorno 2,5 milioni di euro Alex Meret 2,5 milioni di euro Noa Lang 2,5 milioni di euro Sam Beukema 2,5 milioni di euro Amir Rrahmani 2,5 milioni di euro Lorenzo Lucca 2 milioni di euro Mathias Olivera 2 milioni di euro Alisson Santos 1,8 milioni di euro Leonardo Spinazzola 1,8 milioni di euro Billy Gilmour 1,8 milioni di euro Antonio Vergara 1,8 milioni di euro Giovane 1,2 milioni di euro Rafa Marin 1,2 milioni di euro Luca Marianucci 1 milione di euro Nikita Contini 600mila euro Costantino Favasuli Circa 320mila euro

Le cifre indicate sono stime nette annuali e non rappresentano dati ufficiali. Bonus e premi sono esclusi. Fonte dei valori salariali: Capology.

Come sono cambiati gli stipendi del Napoli dopo il mercato

La partenza più significativa è quella di Lukaku, che da solo percepiva circa 6 milioni netti. Anche gli addii di Elmas, Gutierrez, Juan Jesus e Mazzocchi hanno ridotto il costo della rosa. Il Napoli ha così compensato gli inserimenti di Badiashile e Favasuli, oltre agli investimenti effettuati per riscattare Hojlund, Alisson Santos e Milinkovic-Savic.

De Bruyne resta il calciatore più pagato, ma alle sue spalle la distribuzione degli ingaggi appare più equilibrata. Il club ha ridotto il numero degli esuberi e mantenuto quasi intatto il nucleo principale della squadra, provando a conciliare competitività sportiva e sostenibilità economica.