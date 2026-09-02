Stipendi Napoli, cos’è cambiato dopo il mercato: tutti i dati

Il mercato ha cambiato profondamente la rosa del Napoli, ma ha prodotto effetti importanti anche sul monte ingaggi. Le partenze di Romelu Lukaku, Eljif Elmas, Miguel Gutierrez, Juan Jesus e Pasquale Mazzocchi hanno permesso ad Aurelio De Laurentiis di alleggerire sensibilmente il costo della squadra.
A queste operazioni si sono aggiunte le cessioni di Jesper Lindstrom, Jens Cajuste, Michael Folorunsho, Cyril Ngonge e Walid Cheddira. Nel caso dei trasferimenti in prestito, tuttavia, il risparmio effettivo dipenderà dagli accordi raggiunti sulla divisione dello stipendio.
Stipendi Napoli 2026/27: il nuovo monte ingaggi
Secondo una rielaborazione dei dati salariali pubblicati da Capology e delle informazioni contrattuali disponibili, gli stipendi della prima squadra del Napoli valgono complessivamente circa 62 milioni di euro netti a stagione. Nel calcolo non sono compresi bonus, premi individuali e compensi dello staff tecnico.
La classifica è guidata da Kevin De Bruyne, che dopo la cessione di Lukaku resta da solo al primo posto con circa 6 milioni netti. Alle sue spalle c’è Rasmus Hojlund con 5 milioni, mentre Matteo Politano completa il podio con 3,5 milioni.
Il mercato non ha prodotto soltanto risparmi. Benoit Badiashile dovrebbe percepire circa 2,5 milioni netti, mentre Alisson Santos si attesta intorno a 1,8 milioni. Pesano anche il nuovo contratto di Antonio Vergara e gli ingaggi dei calciatori riscattati o rientrati dai prestiti.
Quanto guadagnano i giocatori del Napoli: la tabella
|Giocatore
|Stipendio netto annuo
|Kevin De Bruyne
|6 milioni di euro
|Rasmus Hojlund
|5 milioni di euro
|Matteo Politano
|3,5 milioni di euro
|Giovanni Di Lorenzo
|3 milioni di euro
|Scott McTominay
|3 milioni di euro
|David Neres
|3 milioni di euro
|Stanislav Lobotka
|2,8 milioni di euro
|Frank Anguissa
|2,7 milioni di euro
|Benoit Badiashile
|2,5 milioni di euro
|Vanja Milinkovic-Savic
|2,5 milioni di euro
|Alessandro Buongiorno
|2,5 milioni di euro
|Alex Meret
|2,5 milioni di euro
|Noa Lang
|2,5 milioni di euro
|Sam Beukema
|2,5 milioni di euro
|Amir Rrahmani
|2,5 milioni di euro
|Lorenzo Lucca
|2 milioni di euro
|Mathias Olivera
|2 milioni di euro
|Alisson Santos
|1,8 milioni di euro
|Leonardo Spinazzola
|1,8 milioni di euro
|Billy Gilmour
|1,8 milioni di euro
|Antonio Vergara
|1,8 milioni di euro
|Giovane
|1,2 milioni di euro
|Rafa Marin
|1,2 milioni di euro
|Luca Marianucci
|1 milione di euro
|Nikita Contini
|600mila euro
|Costantino Favasuli
|Circa 320mila euro
Le cifre indicate sono stime nette annuali e non rappresentano dati ufficiali. Bonus e premi sono esclusi. Fonte dei valori salariali: Capology.
Come sono cambiati gli stipendi del Napoli dopo il mercato
La partenza più significativa è quella di Lukaku, che da solo percepiva circa 6 milioni netti. Anche gli addii di Elmas, Gutierrez, Juan Jesus e Mazzocchi hanno ridotto il costo della rosa. Il Napoli ha così compensato gli inserimenti di Badiashile e Favasuli, oltre agli investimenti effettuati per riscattare Hojlund, Alisson Santos e Milinkovic-Savic.
De Bruyne resta il calciatore più pagato, ma alle sue spalle la distribuzione degli ingaggi appare più equilibrata. Il club ha ridotto il numero degli esuberi e mantenuto quasi intatto il nucleo principale della squadra, provando a conciliare competitività sportiva e sostenibilità economica.