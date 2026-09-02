Champions League, la lista del Napoli: Allegri esclude Giovane e non solo!

Massimiliano Allegri ha comunicato la rosa per la League Phase della Champions League 2026-2027: tre giocatori rimangono esclusi dalla lista ufficiale depositata sul sito UEFA: Giovane, Buongiorno e Marianucci.

Buongiorno e Marianucci: l’assenza dei difensori azzurri

Gli azzurri affrontano la nuova stagione europea senza due elementi della retroguardia. Buongiorno e Luca Marianucci non compaiono nella lista di ventiquattro calciatori consegnata per le competizioni continentali. I due calciatori devono infatti smaltire degli infortuni di lungo corso, che rendono controproducente il loro inserimento per gli impegni euroepi.

Il Napoli conta comunque su otto difensori iscritti: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Rafa Marin, Olivera, Rrahmani e Spinazzola. Una batteria che consente rotazioni tattiche pur in assenza dei due infortunati. La profondità difensiva rimane adeguata per affrontare il girone europeo.

Giovane escluso dall’attacco: la scelta su Lang e Hojlund

L’attaccante brasiliano Giovane non è stato incluso nella lista Champions, mentre trovano spazio Noa Lang, Hojlund e gli altri ofensivi azzurri. Allegri ha preferito altre soluzioni offensive per la competizione continentale, scegliendo di lasciare fuori il brasiliano dalle rose europee. Si tratta di una piccola bocciatura per l’ex Verona, che è ancora alla ricerca della collocazione ideale all’interno dell’assetto tattico azzurro.

In attacco il Napoli schiera cinque elementi: Neres, Alisson Santos, Hojlund, Lang e Lucca. Una varietà che permette al tecnico di alternare profili diversi a seconda degli avversari. Nessun ulteriore taglio nel reparto offensivo, confermando la fiducia verso l’intero gruppo d’attacco.

La lista completa: De Bruyne e Lobotka al centro della mediana

Tra i centrocampisti compaiono sette nomi: De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay, Politano, Vergara e Anguissa. In porta il Napoli si affida a Contini, Meret e Milinkovic-Savic. La rosa depositata a UEFA comprende ventiquattro giocatori di movimento e tre portieri, conforme alle normative internazionali per la League Phase.

La Lista B, destinata ai giovani nati dal primo gennaio 2005 in poi, sarà comunicata successivamente. Giocatori come il portiere Claudio Pugliese potranno essere utilizzati nelle competizioni europee secondo le regole UEFA per i calciatori under-21, ampliando così le opzioni tattiche nel corso della stagione.

Il Napoli è pronto per affrontare la Champions League con una rosa competitiva, che vede una sola esclusione importante come quella di Giovane. Buongiorno e Marianucci, invece, potrebbero tornare nell’elenco a febbraio una volta smaltiti i loro infortuni.