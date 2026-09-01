Zeballos e il Napoli, non è finita: ci sono gli azzurri dietro il trasferimento al Monza?

Exequiel Zeballos passa al Monza per meno di 5 milioni di euro, ma secondo Il Mattino il Napoli mantiene vive le opzioni future grazie ai consolidati rapporti con il club brianzolo.

Zeballos e il Monza: c’è la regia del Napoli dietro l’affare?

L’attaccante argentino classe 2002 ha scelto la Brianza dopo che gli agenti hanno compreso gli ostacoli reali al trasferimento in azzurro. Il Napoli non intendeva pagare il prezzo pieno al Boca Juniors né disponeva dello spazio in lista per un calciatore della sua età. Il Monza ha accelerato e chiuso in tempi rapidi, acquisendo il giocatore con una formula intelligente: cifra inferiore ai 5 milioni più una percentuale significativa sulla futura rivendita destinata agli xeneises.

I rapporti consolidati tra gli azzurri e il club brianzolo potrebbero però riaprire il dossier Zeballos tra dodici mesi. Le operazioni Ngonge e Folorunsho hanno cementato un dialogo diretto tra le dirigenze. Secondo Il Mattino, il Napoli non esclude di ridiscutere i termini di entrambi i calciatori e di approfondire la situazione dell’argentino una volta che avrà maturato esperienza nel campionato italiano.

Cosa lo conferma e cosa può succedere fra Napoli e Monza nell’estate 2027

L’apprezzamento del Napoli per Zeballos non è un’indiscrezione, ma una verità confermata da Manna nella sua conferenza stampa a Dimaro. Il ds azzurro espresse già allora a chiare lettere il suo apprezzamento per il calciatore argentino, parlando però di un acquisto possibile solo qualora ci fossero le condizioni giuste. In caso contrario, il dirigente prospettò la possibilità di aspettare per acquistarlo. Il piano originario era un’attesa per un arrivo a zero a gennaio, ma l’acquisto del Monza potrebbe aver slittato di sei mesi il tutto.

I buoni rapporti fra club e la rapidità nella chiusura dell’operazione non possono far escludere affatto una regia azzurra dietro questo affare. Le componenti ci sono tutte: il Napoli gradisce il calciatore, ma non dispone di spazi in lista per accoglierlo e così si rivolge al Monza, che chiude l’acquisto a cifre contenute. Probabilmente i club dovranno ridiscutere le cifre di questa trattativa, ma sicuramente ci sarà un canale prefereziale per il Napoli. Il canale Monza-Napoli nel calciomercato resta attivo e potrebbe trasformare questa cessione in una porta semi-aperta sul futuro del talento argentino classe 2002.