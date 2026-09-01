McTominay out un mese, Allegri cambia modulo: come potrebbe giocare il Napoli

Scott McTominay assente per trenta giorni costringe Allegri a riconfigurare il centrocampo azzurro: il tecnico valuta il passaggio al 4-3-2-1 o al 4-2-3-1 per affrontare Inter e Arsenal.

McTominay fuori: Allegri ripensa il centrocampo del Napoli

L’aritmia benigna dello scozzese toglie al Napoli uno dei perni della mediana proprio nel momento più delicato della stagione. McTominay rientrerà dopo la sosta di ottobre, lasciando Allegri con effettivi ridotti a centrocampo. La situazione è seria: nelle prossime settimane gli azzurri affronteranno anche Inter e Arsenal, due avversari che non permettono esperimenti.

Secondo Sky Sport, il tecnico bianconero sta già elaborando soluzioni alternative. Il cambio di modulo non è una ipotesi remota, ma una concreta possibilità tattica. Il 4-3-2-1 consentirebbe maggiore protezione della difesa con tre mediani, mentre il 4-2-3-1 darebbe più libertà offensiva davanti. Entrambi gli assetti risolvono il problema della profondità in mediana senza rinunciare alla solidità difensiva.

De Bruyne e Gilmour crescono nelle quotazioni di Allegri

Con McTominay fuori gioco, crescono le possibilità di vedere Kevin De Bruyne dal primo minuto accanto ai centrocampisti abituali. Il belga ha dimostrato nelle amichevoli di comprendere perfettamente i movimenti tattici richiesti. Parallelamente, Billy Gilmour ha impressionato Allegri nelle sedute di lavoro, tanto che le sue quotazioni salgono verso una maglia da titolare.

Allegri conosce bene come gestire momenti difficili. La sua carriera racconta di periodi complicati risolti con serenità e scelte decisionali nette. Questa volta il compito è bilanciare l’emergenza del momento con le ambizioni europee del progetto. Il Napoli non può permettersi un calo di tensione contro due squadre di questo calibro, specie dopo la sconfitta con il Como.

Senatori sotto esame: il Napoli di Allegri non scherza

Allegri ha chiarito il concetto: alcuni senatori dovranno rendere di più nei prossimi impegni. Non c’è spazio per prestazioni sottotono quando manca uno dei cardini della squadra. I giorni che precedono gli scontri con Inter e Arsenal sono delicati per questo motivo. Il tecnico avrà poche ore per trovare gli equilibri giusti e testare i nuovi assetti tattici.

Il ritorno di McTominay dopo la sosta rappresenterà un’iniezione di qualità nel centrocampo del Napoli, ma fino a quel momento occorre navigare con intelligenza. Allegri ha le competenze per farlo, avendo sempre dimostrato tranquillità nella gestione delle difficoltà. Il prossimo mese dirà molto sulla solidità mentale di questa squadra e sulla capacità del tecnico di adattarsi alle circostanze senza perdere l’identità tattica del progetto.