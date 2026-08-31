McTominay, svelati i tempi di recupero in caso di operazione: quante gare salterebbe

Scott McTominay affronta un problema persistente di vesciche ai piedi che condiziona la sua resa nel Napoli. Lo staff medico valuta un intervento chirurgico per eliminare definitivamente il disturbo.

Il centrocampista scozzese del Napoli convive da tempo con un disturbo che limita la sua disponibilità fisica in campo. Le vesciche ricorrenti ai piedi rappresentano una problematica seria negli sport dove l’attrito e il sudore creano condizioni favorevoli alla loro formazione. La società partenopea ha deciso di affrontare la questione direttamente, coinvolgendo specialisti per valutare l’opportunità di ricorrere a una soluzione chirurgica definitiva.

Secondo quanto spiegato dal dottor Matteo Vitali, consultato da Sport Mediaset:

“I problemi con le vesciche non sono così infrequenti negli sport in cui il piede tende a sudare e nelle scarpe strette tendono a formarsi delle vesciche. Spesso si ripropongono e danno davvero dei problemi“.