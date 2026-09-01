Allegri pronto a stupire ancora: un big dalla panchina contro l’Inter?

Scott McTominay affronta un problema fisico che lo condiziona dal ritiro estivo: vesciche ai piedi lo tormentano e limitano drasticamente il suo rendimento in campo.

McTominay sofferente: Allegri valuta la panchina contro l’Inter

Il centrocampista scozzese del Napoli non è al meglio della forma. Come rivela il Corriere dello Sport, McTominay è la controfigura di sé stesso perché costretto a giocare in totale sofferenza fisica. Le vesciche che lo affliggono da giorni gli impediscono persino di indossare correttamente gli scarpini, generando dolori reali che compromettono ogni movimento in campo.

Nella partita contro il Como la situazione si è resa ancora più evidente. Nonostante abbia giocato alcuni minuti, gli allenamenti rimangono compromessi e il suo rendimento in partita subisce le conseguenze dirette. Allegri si confronterà con lo staff medico per decidere se lasciarlo in panchina nella sfida imminente, evitando di aggravare un infortunio che rischia di diventare cronico se sottovalutato.

Napoli senza McTominay: il vuoto che non si colma facilmente

Senza il centrocampista, gli azzurri perdono quantità e qualità su entrambe le fasi di gioco. In attacco perde incisività nella zona gol, in difesa viene meno la copertura che garantisce stabilità. La sua assenza non è un dettaglio tattico minore: stravolge l’equilibrio della squadra e costringe Allegri a ricalibrare l’intera costruzione di gioco.

In attesa che il problema sia risolto, la soluzione potrebbe passare per l’inserimento di De Bruyne a centrocampo. L’alternativa rappresenta un cambio di registro nella mediana, con implicazioni dirette sulla costruzione del gioco azzurro. McTominay resterà monitorato dallo staff medico nei prossimi giorni. Se le vesciche non miglioreranno, Allegri potrebbe escluderlo dalla formazione titolare contro l’Inter e affidare a De Bruyne il compito di gestire la mediana durante le prossime sfide. Il Napoli avrà comunque bisogno di risolvere questa situazione prima che il disagio fisico si trasformi in un ostacolo stagionale vero.