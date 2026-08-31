Napoli, il ko del Como accende l’allarme: messaggio forte di Allegri

Massimiliano Allegri ha incassato la prima sconfitta stagionale del Napoli contro il Como, ma il messaggio ai giocatori va oltre il risultato: serve un cambio di mentalità immediato per competere ai massimi livelli. Gli azzurri hanno perso 2-1 al Maradona e ora affrontano l’Inter in un calendario che non consente distrazioni.

Napoli-Como, il ko che espone i limiti difensivi

La sconfitta interna rappresenta un campanello d’allarme concreto. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Allegri ha mantenuto un atteggiamento equilibrato dopo il triplice fischio, senza drammatizzare il risultato. Ma dietro questa calma c’è una diagnosi precisa: il Napoli deve migliorare in fretta, perché il campionato non aspetta.

Nella sua analisi post-Como, però, emerge un concetto centrale: bisogna cambiare mentalità se si vuole rimanere ancora a grandi livelli. Non è una critica generica, ma l’identificazione di un problema strutturale che riguarda l’atteggiamento della squadra in momenti cruciali.

Allegri ha gli uomini, ma il Napoli deve reagire subito

‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea come Allegri disponga di risorse tecniche importanti per essere protagonista. Tuttavia, il primo scontro diretto della stagione, il ko contro il Como, ha già lasciato un saldo negativo.

Il messaggio del tecnico alla squadra è diretto: il Napoli ha tanto da lavorare, ma il tempo per correggere il tiro è adesso. Non tra due settimane, non dopo la pausa. La reazione deve essere immediata. Allegri ha già identificato dove intervenire e come preparare gli azzurri alla sfida contro i nerazzurri, dove il margine di errore sarà ancora più sottile.