Ultim’ora Napoli, saluta gli azzurri: il prestito chiude il mercato partenopeo

Jens Cajuste lascia il Napoli per il Malaga in prestito con diritto di riscatto: secondo Sky Sport, l’operazione si chiude a 8 milioni di euro per il riscatto definitivo del centrocampista svedese.

Cajuste: prestito e addio al Napoli

La formula scelta dalle due società è quella del trasferimento temporaneo. Il centrocampista svedese si trasferisce in Spagna con la possibilità per il Malaga di acquistarlo definitivamente versando 8 milioni di euro. Come rivela Sky Sport attraverso il giornalista Gianluca Di Marzio, la trattativa tra il club partenopeo e la società iberica è in chiusura. Cajuste non rientra nei piani tattici della gestione attuale e cerca una nuova destinazione dove trovare spazio.

La partenza del centrocampista svedese rappresenta uno dei movimenti finali della finestra di mercato estiva del Napoli. Con questa cessione, gli azzurri completano il lavoro in uscita: anche Pasquale Mazzocchi è sempre più vicino al Venezia. La sessione estiva del club partenopeo si avvia così verso la conclusione, con gli ultimi tasselli della rosa ormai definiti.

Il mercato azzurro: chiusura senza sorprese

L’addio di Cajuste segna il punto finale della campagna estiva del Napoli. La dirigenza ha completato lo sfoltimento della rosa (si capirà con Lindstrom nelle ultime ore ndr) negli ultimi giorni di agosto, senza colpi sorprendenti in entrata. A meno di ultimi movimenti a sorpresa, il calciomercato del club partenopeo chiude qui. La formula del prestito con diritto di riscatto consente al Malaga di valutare il giocatore senza impegno economico immediato, mentre il Napoli alleggerisce il monte stipendi e il carico della rosa.

Il centrocampista svedese avrà l’occasione di trovare continuità di impiego in un campionato diverso da quello italiano. Per il Napoli, l’operazione rappresenta una soluzione ordinata per un calciatore che non trovava spazio nei piani della stagione. La finestra di mercato estiva si chiude così con i movimenti già programmati dalla società, senza ulteriori scossoni nel roster azzurro.