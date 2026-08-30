Mazzocchi al Venezia: occhio alle novità! L’esterno apre alla cessione dal Napoli?

Pasquale Mazzocchi dice sì alla partenza dal Napoli e il Venezia accelera per il suo ritorno. L’esterno ha cambiato posizione dopo mesi di rifiuti, spinto dalle continue esclusioni dalla lista dei convocati.

Mazzocchi apre la porta: svolta vicina

Per la prima volta l’esterno campano ha autorizzato il trasferimento. Le settimane precedenti avevano visto il giocatore respingere diverse offerte, mantenendo una posizione ferma sulla permanenza. Oggi quella certezza è crollata. Come rivela il giornalista Nicolò Schira:

“Pasquale Mazzocchi ha aperto la porta per lasciare il Napoli dopo diverse offerte respinte nelle ultime settimane”.

Venezia in pole: contratto fino al 2028 con clausola Serie A

Il club lagunare non ha perso tempo. Secondo Schira:

“Il Venezia è in trattative avanzate per il suo ritorno. Pronto un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029 se il Venezia rimane in Serie A”.

Il Venezia conosce Mazzocchi. Non è un’operazione su carta, ma il ritorno di un giocatore che ha già indossato quella maglia. Questo velocizza i negoziati e riduce i rischi di valutazione. Per il Napoli, la partenza rappresenta la chiusura di un capitolo complesso: un laterale di esperienza che non rientra nei piani tattici attuali.