Napoli, la scelta della dirigenza è chiara: ecco cosa succederà con l’attacco azzurro

Gabriel Jesus resta fuori dai piani del Napoli. La dirigenza azzurra ha deciso di puntare su Noa Lang e Lucca, escludendo così l’attaccante brasiliano dalle priorità di mercato in questa fase conclusiva della sessione estiva.

Lang e Lucca: la decisione del Napoli su attacco e centrocampo

La scelta è netta e definitiva. Il Napoli ha optato per dare fiducia ai due profili già in rosa piuttosto che aggiungere un nome nuovo come Jesus. Noa Lang, nonostante le valutazioni iniziali, rimane centrale nel progetto offensivo.

Lucca rappresenta la soluzione individuata per completare il reparto avanzato senza ulteriori colpi in entrata. Questa decisione riflette una strategia precisa: consolidare chi c’è piuttosto che aggiungere nomi di grande peso.

La strada verso Gabriel Jesus non si è mai realmente aperta. Il club partenopeo ha preferito investire altrove, valutando il profilo brasiliano come non funzionale al sistema di gioco e alle esigenze tattiche attuali. L’attacco del Napoli avrà una fisionomia diversa rispetto a quanto ipotizzato nelle settimane precedenti. Lang dovrà dimostrare sul campo di meritare la fiducia riposta, così come Lucca avrà l’occasione di affermarsi come elemento decisivo nel finale di stagione.