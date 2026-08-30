Allegri stupisce tutti: sta pensando di lanciarlo titolare contro il Como

Noa Lang esce dal mercato del Napoli e diventa centrale nel progetto tattico di Allegri. L’olandese potrebbe addirittura giocare titolare oggi contro il Como dopo le prestazioni convincenti in allenamento e l’ingresso positivo a Marassi contro il Genoa.

Lang e la rinascita azzurra: Allegri cambia i piani del Napoli

La decisione di Max Allegri stravolge le strategie del Napoli in queste ultime ore di sessione estiva. Secondo quanto riporta Nicolò Schira tramite il proprio canale Youtube, l’allenatore sta pensando di rilanciare Lang dopo averlo valutato positivamente in allenamento e lo ritiene pronto per una maglia da titolare. L’evoluzione è rapida: da nome in uscita asul mercato soluzione offensiva centrale nel match odierno contro il Como.

Gli azzurri avevano considerato la cessione dell’esterno nella finestra di mercato, ma il rendimento recente ha cambiato completamente il quadro. L’ingresso nella sfida di Marassi della scorsa settimana ha mostrato un contributo positivo, suffragato dalle sessioni di lavoro settimanali che hanno impressionato lo staff tecnico. Allegri vede in Lang una risorsa da sfruttare subito.

Allegri impartisce direttive durante il match. Lang, numero 70, in primo piano.

Napoli e il mercato fermo: cosa succederà nei prossimi giorni

Il mercato in entrata si chiude qui? Secondo le valutazioni di Schira, il Napoli potrebbe non operare altri colpi dopo la decisione su Lang. La rosa rimane così costituita, con l’attenzione rivolta alle uscite. Cajuste, Lindstrom e Mazzocchi restano i nomi monitorati per eventuali trasferimenti in questa fase conclusiva della sessione estiva.

La scelta di Allegri di mantenere Lang rappresenta un cambio tattico rilevante. L’olandese avrà l’occasione di dimostrare il suo valore da titolare alle 18:30 di oggi contro il Como, match che fungerà da banco di prova reale per le scelte del tecnico. Il Napoli dunque congela il mercato offensivo e punta sulla valorizzazione interna delle risorse già a disposizione.

Se Lang continuerà a convincere come ha fatto negli ultimi giorni, la sua permanenza potrebbe rappresentare una soluzione più vantaggiosa rispetto a eventuali nuovi acquisti. Il calciomercato del Napoli si ridefinisce attorno a questa decisione, con gli azzurri che scelgono la continuità e l’ottimizzazione della rosa attuale.