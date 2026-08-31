Napoli, il retroscena di Sky: Allegri ha fatto una richiesta per le ultimissime ore di mercato

Allegri avrebbe voluto un attaccante per il Napoli nelle ultime ore di mercato: secondo Sky Sport, l’allenatore riteneva necessario alzare il livello offensivo della rosa con un innesto di qualità.

Allegri e la ricerca della prima punta: il retroscena

Massimo Ugolini, inviato a Napoli per Sky Sport 24, ha rivelato le richieste esplicite dell’allenatore: una prima punta. A lungo gli azzurri hanno inseguito Gabriel Jesus che si è poi trasferito al Barcellona. Tra i nomi considerati anche quello di Woltemade, che è vicinissimo alla Juventus. Anche Guiu ha ruotato nell’orbita partenopea, ma anche in quel caso la trattativa è arenata.

De Laurentiis e i paletti di bilancio: il nodo vero

Quale è stato il vero ostacolo? I vincoli economici imposti da De Laurentiis per mantenere un bilancio solido. Il presidente ha tracciato una linea rossa: gli azzurri non possono permettersi operazioni al di là di certi parametri. Ugolini ha sottolineato come il club voglia proteggere l’investimento su Lucca, blindato come alternativa di Hojlund, ma allo stesso tempo necessiti di un rinforzo qualitativo che innalzi la competitività complessiva della rosa.

Senza la partenza di Lang, difficilmente ci saranno colpi da parte del Napoli. Dinis Rodrigues, classe 2005 arrivano dal Sion, verrà solamente rigirato in prestito, per essere valutato nel futuro. Saranno quindi Hojlund e Lucca a guidare l’attacco azzurro, nella speranza che possano trovare la giusta continuità.