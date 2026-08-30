Attacco Napoli, da Lucca al nuovo bomber: Manna e Allegri hanno deciso

Lorenzo Lucca rimane al Napoli. Massimiliano Allegri ha deciso di escluderlo dal mercato già da Ferragosto, secondo quanto riporta Il Mattino, affidandogli un ruolo centrale nel progetto tecnico. Il ds Manna, comunque, continua a monitorare le opportunità di mercato per un nuovo attaccante.

Allegri e la fiducia in Lucca: la decisione dopo Ferragosto

La scelta dell’allenatore toscano arriva dopo una valutazione attenta della rosa. Allegri ritiene che l’attaccante italiano, una volta recuperato dal punto di vista mentale, possa fornire un contributo significativo alla squadra. Non si tratta di una decisione affrettata: il tecnico ha avuto il tempo di osservare il calciatore durante la preparazione estiva e ha giudicato positivamente anche elementi che erano stati dati in partenza. Lucca, dunque, continuerà a essere il vice di Hojlund nella gerarchia offensiva bianconera.

Manna non molla la presa: il Napoli cerca ancora un attaccante

La blindatura di Lucca non ferma le ambizioni offensive del Napoli. Giovanni Manna continua a scandagliare il mercato per cogliere opportunità tardive, con l’obiettivo di completare l’attacco prima della chiusura della sessione estiva. Il direttore sportivo azzurro ha già messo nel mirino alcuni profili, con l’opportunità Woltemade che lo stuzzica particolarmente. La finestra di agosto potrebbe ancora riservare sorprese per i partenopei, impegnati in una stagione che li vedrà competere in campionato, Coppa Italia e Champions League.

Gli azzurri devono dosare le risorse economiche con intelligenza. La rosa attuale possiede alternative di qualità, ma un ultimo innesto potrebbe fare la differenza nei momenti di emergenza. Manna rimane vigile su ogni movimento di mercato, pronto a cogliere occasioni che si presentino negli ultimi giorni di trattative. La sessione estiva del Napoli, pur non essendo rivoluzionaria, potrebbe ancora regalare un colpo in grado di incrementare le opzioni tattiche per Allegri nel corso della stagione, dando al tempo stesso l’opportunità a profili come Lorenzo Lucca di mettersi in mostra.