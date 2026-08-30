Napoli, Allegri dopo il ko con il Como: occhio alle parole di McTominay e non solo

Massimiliano Allegri, a ‘DAZN’, nel post-partita ha fatto una disamina attenta e dettagliata di cosa non ha funzionato oggi al suo Napoli contro il Como con il match che è terminato 1-2.

Le parole di Allegri dopo il ko contro il Como

A ‘DAZN’, il mister azzurro ha dichiarato:

“Bisogna migliorare una cosa: nella difesa bisogna essere più cattivi e attenti, potevamo far meglio sui due gol subiti. Quando difendiamo, in certi momenti, siamo leggeri. Tecnicamente abbiamo sbagliato diversi passaggi, ma il problema principale di oggi è stato essere stati troppo leggeri; soprattutto sul secondo gol. In 20 secondi non puoi concedere due azioni, eravamo passivi”.

Poi ancora su Noa Lang, Neres e McTominay:

“Lang ha fatto una buona partita, Neres non giocava da mesi. Tutti hanno messo quello che potevano. De Bruyne ha fatto molto bene. All’inizio del campionato le partite le vince chi sbaglia meno, con meno minuti nelle gambe gli errori li paghi. McTominay ha avuto problemi di vesciche, si ferma e poi riparte. Speriamo di averlo nelle migliori condizioni nel minor tempo possibile”.

Infine, sul calendario: