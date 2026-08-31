Lascia il Napoli, visite mediche programmate: i dettagli dell’accordo

Jesper Lindstrom cede il posto nelle rotazioni del Napoli e vola al Salisburgo con le visite mediche già autorizzate. Giovanni Manna piazza il trequartista danese in Austria, chiudendo un’operazione avviata nelle ultime ore.

Lindstrom al Salisburgo: l’accordo è fatto

Il Napoli e il Salisburgo hanno trovato l’intesa totale per il trasferimento del giocatore danese. L’operazione, accelerata negli ultimi giorni, ha superato la fase dei contatti preliminari e si è trasformata in un’intesa concreta. Il club austriaco ha messo sul tavolo una proposta ritenuta convincente, battendo la concorrenza della Dinamo Zagabria che aveva manifestato interesse nelle scorse ore.

Lindstrom ha ricevuto l’ok ufficiale per le visite mediche. I test fisici sono previsti a brevissimo: una volta superato questo step formale, il giocatore firmerà il contratto che sancisce l’inizio della sua esperienza austriaca. La macchina burocratica è già in movimento e l’affare è in dirittura d’arrivo senza ulteriori rinvii previsti.

Napoli, Manna continua a sfoltire la rosa

La cessione di Lindstrom rientra nella strategia di sfoltimento della rosa condotta da Giovanni Manna in questa finestra di calciomercato. Il direttore sportivo azzurro ha piazzato un altro giocatore in uscita, proseguendo l’opera di riequilibrio degli organici. L’operazione con il Salisburgo rappresenta una soluzione rapida per liberare spazio e risorse, permettendo al club di gestire meglio la composizione della squadra.

Il trequartista danese non rientrava più nei piani tattici del Napoli per questa stagione. La sua partenza consente agli azzurri di completare gli ultimi dettagli del mercato in entrata, concentrando gli sforzi su profili ritenuti più funzionali al progetto tecnico. Con Lindstrom verso l’Austria, il Napoli chiude un capitolo e prosegue il suo lavoro di rimodellamento della rosa per le sfide che attendono il club nel prosieguo della stagione.