Napoli, sfuma il baby obiettivo di Manna: si trasferisce in Serie A

Adin Licina non approda al Napoli: il fantasista tedesco si trasferisce ufficialmente alla Cremonese in prestito dalla Juventus, chiudendo ogni possibilità di approdo in azzurro.

Licina alla Cremonese: il prestito dalla Juventus è ufficiale

La Cremonese ha comunicato l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti sportivi di Adin Licina. Il classe 2007 arriva dalla Juventus e vestirà i colori grigiorossi per la prossima stagione. La mossa chiude definitivamente le speculazioni che vedevano il giovane talento, che piace tanto a Manna, nel mirino dei partenopei durante questa sessione di calciomercato estivo.

Il percorso formativo di Licina rappresenta una traiettoria tipica dei giovani talenti tedeschi: la base al Bayern Monaco, dove ha collezionato 20 presenze, 2 gol e 6 assist tra campionato e Youth League nella prima parte della scorsa stagione. Da gennaio 2026 il trasferimento in Italia, dove ha indossato la maglia della Juventus Next Gen in Serie C, mettendo a segno 1 gol e 1 assist in 13 partite. Ora la Serie B rappresenta il prossimo step della sua crescita calcistica.

Quale ruolo per il fantasista in grigiorosso?

La Cremonese punta su Licina come elemento offensivo per il suo organico di Serie B. Il fantasista rappresenta la tipologia di giocatore che la squadra lombarda ricerca: tecnica, capacità di assist, e margini di miglioramento ancora significativi. A livello internazionale, il tedesco vanta esperienze con tutte le selezioni Under della Germania dalla U15 alla U19, confermando il suo status di prospetto serio nel calcio giovanile europeo.

La scelta di Cremonese per Licina non è casuale. La Serie B offre il palcoscenico ideale per un giocatore che ha accumulato minuti principalmente in contesti giovanili e di seconda squadra. Il prestito dalla Juventus consente al club di Cremona di inserire un talento in grado di incidere nel campionato cadetto, mentre Licina accumula esperienza competitiva in una categoria superiore rispetto a quella frequentata fino a giugno. Il Napoli rimane così escluso da questa operazione, confermando come le scelte di mercato seguano percorsi differenti da quelli inizialmente ipotizzati.