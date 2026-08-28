Woltemade-Napoli, svolta dal Newcastle: è stato comunicato agli azzurri

Nick Woltemade al Napoli dipende interamente da Noa Lang: il Newcastle apre al prestito per l’attaccante tedesco, ma serve la cessione dell’olandese per liberare uno slot in lista.

Woltemade: il Newcastle accetta il prestito, ma c’è un ostacolo

La Gazzetta dello Sport rivela che il Newcastle ha ufficialmente aperto alla formula del prestito per Nick Woltemade. L’attaccante tedesco, 198 centimetri, ha già dato il suo assenso al trasferimento. Il club inglese considera il giocatore in uscita e disposto a cederlo temporaneamente, anche se la situazione contrattuale complica leggermente i calcoli: Woltemade percepisce 4,5 milioni di euro annui e potrebbe richiedere un contributo economico dai Magpies per il prestito.

Qui emerge il vero nodo. Il Napoli non può tesserare un Over 22 classe 2002 senza liberare uno slot in lista. Significa che Noa Lang diventa il fulcro dell’intera operazione: solo la sua cessione a titolo definitivo consente ai partenopei di chiudere per Woltemade. Non è una complicazione marginale, ma il perno su cui ruota ogni movimento in attacco.

Lang ceduto: cosa accade al Napoli in attacco

Se l’olandese verrà venduto, il Napoli avrà finalmente spazio per un colpo offensivo importante. Woltemade rappresenterebbe un profilo atipico per la Serie A. Un innesto che trasformerebbe il reparto offensivo secondo i criteri di Max Allegri.

La partita di Lang però non è ancora decisa. Si osserva con attenzione il futuro di Rafa Leao: se l’ala rossonera dovesse preferire l’Aston Villa al Galatasaray, i turchi potrebbero tornare all’assalto per l’olandese del Napoli con offerte rinnovate. Ogni movimento nella Premier League potrebbe sbloccare la situazione.

Guiu e Jesus: le alternative si riducono

Nel frattempo il ds Giovanni Manna continua a valutare Marc Guiu del Chelsea, ma la distanza economica rimane insuperabile. Gli inglesi chiedono 25 milioni, il Napoli offre 15. Inoltre Guiu, classe 2006, non occuperebbe slot in lista ma il Chelsea cede solo a titolo definitivo. Nessuna apertura al prestito.

Si allontana invece Gabriel Jesus. L’attaccante dell’Arsenal è in scadenza contrattuale e l’unica strada percorribile sarebbe la cessione, non il prestito. I costi complessivi risultano proibitivi per le casse azzurre in questa fase della sessione estiva. L’operazione Jesus scivola verso l’impossibile.