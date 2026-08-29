Napoli, c’è un caso nel mercato in uscita: cessione completamente bloccata!

Jesper Lindstrom rimane uno dei problemi irrisolti nel calciomercato del Napoli: lo stipendio da quasi 3 milioni annui e tre anni di rendimento deludente rendono praticamente impossibile collocarlo.

Lindstrom: lo stipendio da top player che nessuno vuole pagare

Il danese rappresenta un’anomalia nei bilanci azzurri. Arrivato come uno dei migliori talenti della Bundesliga, ha deluso tutti. Oggi il suo contratto è una zattera che il Napoli non riesce a far galleggiare nel mercato. Squadre di medio-basso livello non possono permettersi quei compensi. Nemmeno i club europei di fascia media trovano conveniente l’operazione.

Nicolò Schira, esperto di mercato intervistato a Radio Napoli Centrale, ha fotografato la situazione senza filtri. “Lindstrom ha uno stipendio di giocatore da prima fascia, da quasi 3 milioni. Ma viene da 3 anni dove non ha fatto niente”, ha dichiarato l’analista. L’ex Eintracht Francoforte non trova pretendenti perché il suo profilo non corrisponde più al cartellino economico. Una forbice insanabile.

Jesper Lindstrom in azione con la maglia del Napoli

Non solo Lindstrom: tutti i casi del mercato in uscita del Napoli

Non è solo Lindstrom a pesare. Anche Cajuste fatica a trovare una collocazione definitiva, sebbene Schira rilevi movimenti in Francia e presso il Torino. C’è poi la situazione di Lang: il Napoli ha provato a venderlo con obbligo di riscatto, ma l’Atalanta e altri club hanno preferito formule con diritto. Al momento, però, l’olandese è l’unico fra questi che, quantomeno, potrebbe restare con un ruolo da protagonista in rosa.

La questione sottesa è cristallina: quando firmi un contratto con il Napoli, assumi oneri salariali che pochi club di categoria inferiore possono sostenere. Questo crea un effetto domino. Lindstrom incarna perfettamente questo cortocircuito: pagato da top player, performante da giocatore di medio livello. Nessuno lo vuole a queste condizioni. La sessione estiva volge al termine e il Napoli deve ancora risolvere questi nodi. Manna ha fatto il possibile, ma la realtà è che alcuni ingaggi sono semplicemente insostenibili per il mercato attuale. Lindstrom resterà in rosa se non si trova un’uscita, diventando un problema di difficile gestione anche per Max Allegri.