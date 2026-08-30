Allegri già sotto attacco: parole forti dopo Napoli-Como

Alfredo Pedullà non risparmia critiche ad Allegri dopo la sconfitta del Napoli contro il Como al Maradona. Il giornalista sottolinea come la prestazione tattica degli azzurri non sia all’altezza delle ambizioni della squadra nelle prime due giornate.

Allegri e il Napoli: la filosofia tattica non convince

Secondo quanto riportato da Pedullà:

“Mi sarei aspettato un Napoli propositivo, per me il calcio è una cosa diversa oggi. La filosofia è sbagliata, Max è stato preso a ceffoni. “Il calcio moderno impone cose diverse”,

ha dichiarato il giornalista, evidenziando un contrasto tra la mentalità tattica proposta e le moderne esigenze del calcio. Non si tratta, secondo Pedullà, di scaricare responsabilità sui titoli conquistati in passato, ma di valutare ciò che accade nel presente.

La sconfitta contro il Como rappresenta un campanello d’allarme per il progetto appena avviato. Gli azzurri hanno incassato due gol con leggerezze difensive e l’aspetto offensivo non ha mai decollato. Pedullà sottolinea come l’organico del Napoli meriterebbe un’impostazione tattica diversa, più incisiva e moderna rispetto a quella vista finora.

Le prossime partite saranno cruciali ma occhio perché il calciomercato potrebbe ancora offrire al Napoli delle alternative, ma la responsabilità tattica rimane sulle spalle dell’allenatore, che deve trovare un equilibrio tra la sua esperienza vincente e le esigenze del calcio attuale.