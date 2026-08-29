Vergara: “Io al Como? Vi svelo la verità. Allegri mi ha impressionato dal primo giorno”

Antonio Vergara ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Il giocatore del Napoli ha smentito le voci che lo volevano in orbita Como di quest’estate e ha espresso belle parole per Max Allegri.

Vergara al Como? La verità

Nella sua intervista a Il Mattino, Antonio Vergara ha risposto sulle voci di un possibile addio al Napoli emerse quest’estate. Il giocatore, a causa di qualche problema (poi risolto) riguardo il suo rinnovo, fu accostato con insistenza al Como. In occasione dell’incrocio con quella che poteva essere la sua squadra, ecco la sua verità:

“So solo che il Napoli non ha mai pensato di cedermi, neanche per un istante. Questa è una cosa che mi ha riempito d’orgoglio: sentire la fiducia del mio club, rinnovare per la squadra del mio cuore, è un’emozione difficile da descrivere. Il nuovo contratto è la prova che davvero credono in me”.

Il cambiamento del Napoli da Conte ad Allegri

Vergara ha detto la sua anche sul nuovo allenatore del Napoli Allegri:

“Cerca di creare un legame personale e diretto con i giocatori. Scherza, ride, è ironico, fa battute. Lo apprezzo molto. Appena è arrivato mi ha detto: ‘Dobbiamo migliorare nella pulizia tecnica’. Mi ha impressionato, sapeva già tutto di me”.

Arrivano poi parole d’apprezzamento anche per l’ex allenatore Antonio Conte:

“Era un maniaco della vittoria, aveva una mentalità unica. Anche se hai vinto 4-0 la sera prima, il giorno dopo lo vedi lì inca**ato perché sta già pensando a come vincere la prossima partita. Era così legato al Napoli, il suo addio mi ha sorpreso”.

Su quanto sia cambiato il Napoli nel cambio di gestione, Vergara risponde così: